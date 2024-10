Square Enix Ltd. partage un nouveau trailer, de nouvelels images ainsi de DRAGON QUEST III HD-2D REMAKE.

DRAGON QUEST III HD-2D REMAKE est une recréation du chef-d’œuvre culte et le point de départ de la trilogie d’Elric. Avec des graphismes en HD-2D pleins de vie, des fonctionnalités inédites et modernisées et une histoire retravaillée, le jeu invite à prendre part à une quête fantastique pour sauver le monde des ténèbres.

DRAGON QUEST III HD-2D Remake contiendra plusieurs scènes inédites qui mettent en lumière Ortéga, le père du/de la protagoniste et introduira de redoutables nouveaux ennemis, lors de son lancement le 14 novembre sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam et Microsoft Store sur Windows.