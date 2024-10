Mario et Luigi : L’Épopée fraternelle semble avoir été développé avec Unreal Engine.

C’est ce qui ressort d’une photo prise au dos de la boîte, qui s’est récemment répandue sur les médias sociaux. Mario et Luigi : L’Épopée fraternelle ne sera pas le premier jeu Nintendo Switch publié par Nintendo à utiliser Unreal Engine.

Parmi les autres, citons Princess Peach : Showtime, Pikmin 4 et Yoshi’s Crafted World.

Une chose à propos de Mario et Luigi : L’Épopée fraternelle qui reste encore un mystère est le développeur derrière le jeu. AlphaDream s’est occupé de tous les titres précédents, mais le studio a fait faillite il y a plusieurs années. Les fans ont supposé qu’ILCA – le studio à l’origine de Pokemon Diamant Brillant et Perle Brillante, mais non. Le BLuesky de Nintendeal annonce que les développeurs du prochain Mario & Luigi : Brotherhood ont été révélés en ligne et il s’avère qu’il s’agit d’un projet commun entre Nintendo et Acquire. C’est assez intéressant. D’abord ArtePiazza (Dragon Quest PS1/DS) sur le remake de Super Mario RPG et maintenant Acquire sur Mario & Luigi. Ils ont l’air d’aimer travailler avec les développeurs de Square-Enix pour leurs récents Mario RPG.

Acquire est un studio de développement de jeux vidéo japonais fondé en 1994. Il est principalement connu pour son travail dans les genres de l’action-aventure et des jeux de rôle (RPG). Acquire est surtout reconnu pour avoir créé la série Tenchu, une série de jeux d’action furtive qui met les joueurs dans la peau de ninjas. Le premier opus, Tenchu: Stealth Assassins (1998), est souvent considéré comme l’un des premiers jeux à avoir popularisé la furtivité dans le jeu vidéo, bien avant des titres comme Metal Gear Solid.

Outre Tenchu, Acquire a développé la série Way of the Samurai (Samurai Dou au Japon), un jeu d’action/aventure se déroulant dans le Japon féodal. Cette série met l’accent sur la prise de décision et la liberté d’action du joueur, avec des conséquences directes sur le déroulement du jeu. En plus des séries mentionnées, Acquire a développé des jeux comme Shinobido: Way of the Ninja (2005), un autre jeu d’infiltration mettant en scène des ninjas, et Akiba’s Trip (2011), un jeu d’action-aventure dans lequel les joueurs explorent et combattent dans le quartier d’Akihabara à Tokyo.

À noter que Mario & Luigi : Brothership sera le premier nouveau jeu de la série depuis près de dix ans.