Prince of Persia: The Lost Crown n’aura pas de suite, malgré son succès critique, car côté ventes, le jeu n’a apparemment pas répondu aux attentes.

Origami Media confirme aujourd’hui que, bien que l’équipe ait été intéressée par le développement d’une suite, Ubisoft n’a pas approuvé le projet. Tout se résume aux ventes. Prince of Persia: The Lost Crown ne s’est pas vendu autant qu’Ubisoft l’espérait, et l’éditeur a également estimé qu’une nouvelle sortie pourrait affecter les performances du jeu original.

Voici une traduction de l’article d’Origami Media :