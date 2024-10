Square-Enix sortira enfin FANTASIAN Neo Dimension sur Nintendo Switch le 5 décembre 2024. Cela inclut une sortie numérique et physique, mais malheureusement pas pour nos amis australiens et néo-zélandais.

Alors que le jeu devait initialement sortir en version physique dans ces régions, Bandai Namco Australia, l’éditeur de nombreux jeux Square Enix dans cette partie du monde, a confirmé que les sorties étaient annulés. Aucune raison n’a été donnée pour cette annulation. Nos amis d’Australie et de Nouvelle-Zélande devront donc se tourner vers les importateurs pour obtenir une copie physique.

Découvrez une version améliorée de FANTASIAN Neo Dimension, avec de nouvelles fonctionnalités telles que des voix off en anglais et en japonais et une option de difficulté supplémentaire. Incarnez Leo, qui cherche à retrouver ses souvenirs et à élucider le mystère d’une étrange infection mécanique qui détruit son monde. Découvrez une version originale et moderne du système de combat au tour par tour, avec une multitude de mécanismes uniques et de combats stratégiques qui bousculent la formule classique des RPG, et explorez un univers multidimensionnel qui prend vie dans le décor de plus de 150 dioramas charmants réalisés à la main.