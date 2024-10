MBTI, Ennéagramme, DISC, aujourd’hui, les outils permettant de « découvrir » notre personnalité se multiplient avec des utilisations multiples. Les recruteurs s’en servent pour mieux jauger les candidats. Les auteurs et scénaristes s’en inspirent pour créer des personnages. Et pour une minorité, ces outils sont comme de nouvelles « bibles », capables de déceler et d’analyser le moindre de nos comportements.

Le développeur japonais Lizardry, qui travaillait avant pour les réseaux sociaux, a bien compris l’intérêt social et ludique de ces outils et a créé Refind Self: The Personnality Test Game, un jeu qui cherche à nous en apprendre un peu plus sur nous-mêmes. Il est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de dix euros depuis le 3 octobre 2024.

Un concept très original

Refind Self: The Personnality Test Game est un jeu inclassable. C’est une sorte d’expérience sociale dans lequel nous allons découvrir notre propre personnalité.

Le développeur part du postulat que chaque partie, peu importe le jeu, est différente en fonction du joueur.

Nous incarnons une IA qui cherche à connaître qui elle est. Elle débarque dans un monde hostile, post-apocalyptique où les IAs sont recherchées pour ne pas être de « vraies personnes » et où sa créatrice semble être décédée depuis peu.

Nous avons par la suite une liberté presque totale. Voulons-nous aller à droite, à gauche ? Allons-nous récupérer les fleurs qui traînent par terre ? Comment allons-nous parler aux autres habitants qui vivent aux alentours ? Allons-nous être gentils, pragmatiques, caustiques ?

Il y a quelques mini-jeux (très) basiques que vous pourrez faire ou éviter au cours de votre aventure, comme un coloriage ou de l’élevage de moutons.

Nous possédons un cœur, et, à chaque action que nous réalisons, nous augmentons son pourcentage. La partie se termine une fois que notre cœur atteint les cent pourcents. Il est impossible de perdre et il n’y a aucune limite de temps.

À la fin de chaque partie, nous avons un récapitulatif de nos choix et nous verrons aussi ceux des autres joueurs. Ses statistiques, assez amusantes, vérifient aussi si nous avons été plutôt rapides à lire les dialogues, si nous nous sommes attardés ou non dans chaque décor, etc.

Nous avons aussi un aperçu de notre personnalité, toujours en fonction de nos choix. Lors de la première partie, nous découvrons notre personnalité principale ainsi que nos deux personnalités secondaires.

Une expérience sociale courte mais amusante

Nous découvrons ensuite notre personnalité cachée (qui peut se manifester lors d’une phase de stress par exemple) lors de la deuxième partie. La troisième partie nous permet d’apprendre quelle est notre personnalité opposée (les personnes que vous ne supportez pas). Il y a au total seize personnalités disponibles.

Votre testeur est par exemple un samouraï, une personnalité confiante qui va jusqu’au bout de ses idées, et ses traits secondaires sont chef de gang (qui atteint ses objectifs, peu importe la méthode) et marchand (une personnalité stratégique qui pose le pour et le contre à chaque décision).

En revanche, en théorie, nous détestons toutes les personnalités « philosophe », des êtres très prudents et perfectionnistes qui n’hésitent pas à prendre énormément de temps avant d’agir.

Refind Self: The Personnality Test Game est une expérience amusante. Certes, les résultats sont à prendre avec beaucoup de pincettes, mais nous avons pris un certain plaisir à nous balader dans la carte et à comparer nos résultats avec les personnes avec qui nous vivons.

Car l’avantage de la Nintendo Switch, par rapport à autres versions, c’est que nous pouvons utiliser plusieurs profils Nintendo afin que chaque personne de la famille puisse se tester (dommage qu’il ne soit pas possible de créer plusieurs profils sur le jeu).

Le concept est très original et ne ressemble à aucun jeu. Ce n’est pas le jeu de l’année, le concept le plus dingue mais il réussit à tirer son épingle du jeu.

En revanche, les personnes vivant seules pourront trouver le jeu inintéressant voire même inutile. Se comparer à des inconnus n’est pas non plus l’activité la plus grisante qui soit (quoique le temps moyen d’un humain sur les réseaux sociaux nous donnent tort sur ce point).

Qui aurait pu aller encore plus loin

Les habitués du MBTI pourront aussi être frustrés car le jeu en reprend les grandes lignes. Même si les personnalités ne sont pas les mêmes, il est simple de faire les liens entre les deux.

Par ailleurs, le postulat de base du développeur, qui souhaite une partie différente pour chaque joueur, est malheureusement un peu biaisé. Le joueur, peu importe sa personnalité, quand il débute un jeu, sera amené à toucher les premiers objets qui se trouve sur son passage, surtout si celui-ci brille.

Il aurait été plus judicieux d’avoir plusieurs objets, plusieurs chemins à prendre dès le départ afin de ne pas influencer le joueur.

Pour termine l’éventail des points négatifs, nous aurions peut-être voulu un peu plus. Une fois que nous avons défini une personnalité, pourquoi ne pas avoir un gameplay adapté à nos résultats ?

De plus, comme le jeu se termine par un combat déterminé par notre personnalité (le marchand peut acheter une arme, par exemple), c’est un peu comme si nous avions un avant-goût de ce que nous pourrions avoir comme jeu.

Petit avertissement : malgré son côté mignon, le jeu est déconseillé au moins de dix-huit ans. Le jeu n’est pas forcément violent mais nous avons la possibilité d’acheter des cigarettes.

La durée de vie est intéressante et propose trois à quatre heures de jeux pour dix euros. Cette durée de vie se double si vous voulez comparer avec vos amis sur votre console.

Cependant, il est impossible de faire abstraction des différences de prix entre la version Android (4,59€), la version PC (7,79€) et la version Nintendo Switch (9,99€). Rien ne justifie une telle variation de prix alors que le jeu n’est pas tactile.

Les graphismes sont intéressants, avec une jolie patte graphique rétro qui nous place dans un univers assez doux. La bande-son est elle aussi jolie et agréable à entendre.

Nous vous joignons la vidéo de notre première partie afin que vous puissiez vous faire votre propre avis.