– Une nouvelle vidéo dévoile trois combattants surprises –

L’éditeur Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Streets of Rage 4) et le développeur Leikir Studio (Rogue Lords, Synergy) annoncent aujourd’hui la date de sortie de Metal Slug Tactics. L’adaptation tactique de l’icône ultime du run-and-gun arcade METAL SLUG sortira le 5 novembre prochain sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One.

Le trailer d’annonce de la date de sortie est illustré de séquences de gameplay mettant en scène trois nouveaux personnages surprise, doté chacun de leurs compétences et pouvoirs à mettre à profit sur le champ de bataille :

Clark Still : tout droit venu du jeu d’action légendaire Ikari Warriors et déjà jouable dans Metal Slug 6, Clark est un combattant de type Tank qui met à profit sa très grande puissance et son expérience de lutteur pour déplacer les ennemis sur la carte et leur infliger de lourds dégâts. Sa portée est grande et il affecte également le statut de ses victimes.

: également de retour après ses incursions militaires dans Ikari Warriors et , Ralf est un maître du combat à courte portée, avec ses poings dévastateurs et sa capacité à charger l’ennemi comme un taureau enragé. Leona Heidern : nouvelle venue au sein des Ikari Warriors, Leona est une combattante féroce capable de remplacer les ennemis tombés au combat par des leurres alliés. Elle peut distraire et déborder les forces ennemies grâce à son approche unique du positionnement en zone de combat.

Information confirmée aujourd’hui : Metal Slug Tactics aura bien le droit à une version physique, dont les informations seront dévoilées très bientôt. La sortie de la bande originale de Metal Slug Tactics, composée par Tee Lopes (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Sonic Mania, le DLC Mr. X Nightmare de Streets of Rage 4), est également confirmée pour le jour de la sortie. Elle sera disponible sur Steam et en version vinyle, grâce à Kid Katana Records.

Tout à la fois hommage vibrant et nouvelle approche audacieuse d’une licence historique du jeu vidéo, Metal Slug Tactics offre une esthétique ébouriffante dont le pixel art ciselé et les animations délicieuses constituent la substantifique moelle. Les niveaux sont des agencements aléatoires de différentes tuiles conçues à la main, ajoutant une dimension roguelite parfaitement en phase avec le système de combat dynamique et stratégique. Relevé, varié et hautement rejouable, Metal Slug Tactics entend mettre vos capacités d’adaptation à rude épreuve.

Équipé des armes emblématiques de METAL SLUG et boosté par des arbres de compétences, des perks et des attaques spéciales qui s’appuient sur un tout nouveau système d’adrénaline, faites face à une armée imprévisible de méchants iconiques de cette série phare des 90’s. Metal Slug Tactics est développé par Leikir Studio, avec le soutien de Dotemu et un accès à la licence fourni par SNK, son propriétaire.