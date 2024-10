Le titre PS Vita Hyperdevotion Noire: Goddess Black Heart fait le saut vers la Switch. La version originale du jeu est sortie en 2014, et le portage sur Switch est prévu pour le 13 février 2024 au Japon. Il y aura une édition standard à 5 280 yens, ainsi que des éditions limitées à 8 580 yens et 9 680 yens. Ce titre n’a pas encore été annoncé pour une sortie mondiale.

Hyperdevotion Noire: Goddess Black Heart est un jeu vidéo de rôle tactique développé par Sting Entertainment et publié par Compile Heart. Il fait partie de l’univers de la série Hyperdimension Neptunia, mais se distingue des jeux principaux par son approche tactique et son focus sur le personnage de Noire, la déesse représentant Lastation (une parodie de la PlayStation).

Sorti pour la première fois en 2014 au Japon sur la PlayStation Vita, puis dans le reste du monde en 2015, Hyperdevotion Noire est un spin-off qui modifie le style habituel des combats RPG traditionnels de la série Neptunia pour proposer des affrontements stratégiques au tour par tour, sur des champs de bataille quadrillés rappelant des jeux comme Fire Emblem ou Final Fantasy Tactics. C’est une véritable immersion dans le genre Tactical RPG, où la gestion des positions, des ressources et des attaques des personnages devient essentielle pour vaincre ses adversaires.

L’histoire prend place dans un monde connu sous le nom de Gamarket, une parodie du marché des jeux vidéo où chaque nation est dirigée par une déesse représentant une console de jeu. Ce spin-off se concentre sur Noire, la déesse de Lastation. Contrairement aux autres jeux de la série où les quatre déesses (Noire, Neptune, Blanc et Vert) jouent toutes un rôle central, Hyperdevotion Noire place exclusivement Noire au cœur de l’intrigue.

Dans ce jeu, Noire doit défendre sa nation contre une nouvelle menace externe. Après avoir perdu ses pouvoirs, elle se retrouve dans une lutte pour reprendre son royaume. Elle sera aidée dans sa quête par divers personnages inspirés d’autres franchises et consoles de jeux vidéo, ce qui permet au jeu de rester fidèle à l’humour et aux références culturelles propres à l’univers Neptunia.

Le gameplay est une rupture avec les précédents opus de la série. Le système de combat tactique au tour par tour repose sur des mouvements de personnages sur des cartes quadrillées, où le positionnement et la stratégie sont essentiels. Chaque personnage possède des compétences uniques qui doivent être utilisées à bon escient pour tirer avantage des faiblesses de l’adversaire.

Les combats demandent au joueur de prendre en compte la topographie du terrain, la portée des attaques et les effets de statut des personnages. Les attaques combinées entre les personnages permettent de maximiser les dégâts et d’utiliser des stratégies complexes. De plus, chaque personnage dispose d’une jauge de points de compétence pour activer des mouvements spéciaux. Le succès au combat dépend souvent de la manière dont le joueur gère ces ressources et positionne ses unités.

En plus de Noire, une vaste galerie de personnages issus de l’univers Neptunia est disponible. Les déesses Neptune, Blanc, et Vert apparaissent, mais de nombreux nouveaux personnages sont également introduits. Ces nouveaux venus sont des incarnations de consoles de jeu ou de références à l’industrie vidéoludique. Chaque personnage a un style de combat, des compétences et des attaques spéciales propres, souvent inspirés des jeux ou des consoles qu’ils représentent.