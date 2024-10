Maximum Entertainment est ravi d’annoncer la sortie ce jour de la compilation physique pour Nintendo Switch « The fur-tastic Trilogy » de la chat-buleuse saga Cat Quest.

Cat Quest: The Fur-tastic Trilogy contient trois chaventures miaougnifiques dans l’univers Cat Quest : Cat Quest, Cat Quest II et Cat Quest III, ainsi que l’artbook numérique L’univers de Cat Quest et un autocollant vinyle exclusif pour avoir l’air épattouflant où que vous alliez !

L’artbook The World of Cat Quest Artbook vous ouvre le coffre au trésor illustré de la série Cat Quest, depuis les premières ébauches précédant Cat Quest jusqu’aux sompattueuses créations artistiques de Cat Quest III !

3 jeux inimiaouginables en 1 !

Embarquez pour une chaventure fantastique dans Cat Quest

Explorez un monde peuplé de chats et de chiens dans Cat Quest II

Découvrez des trésors de pirates secrets et voguez sur les mers dans Cat Quest III

Mode coop local à 2 disponible dans Cat Quest II et Cat Quest III

L’artbook numérique « chaptivant » L’univers de Cat Quest

Autocollant vinyle « miaougnifique »

Cat Quest I

Cet action-RPG plébiscité vous réserve une chatventure bourrée de loot, aussi sublime visuellement que jouissive dans ses mécaniques de combat et de magie. Plébiscité par les critiques du monde entier, Cat Quest va vous faire ronronner de plaisir !

Cat Quest II

Un RPG d’action en open-world qui a pour cadre un royaume imaginaire de chats et de chiens. Dans CAT QUEST II, vous pouvez jouer seul ou à deux. Accomplissez les quêtes de ce monde magique, terrassez des monstres et récoltez du butin !

Cat Quest III

Dans Cat Quest III, vous incarnez un bouchat-nier dans un monde ouvert 2,5D explorable à volonté et grouillant de Pi-rats. Voguez sur les sept mers et partez à la chat-sse aux trésors ! Mais fauve qui peut, car le Roi des Pirates vous traque…

Cat Quest: The fur-tastic Trilogy est maintenant disponible en édition physique sur Nintendo Switch.