C’est le moment d’organiser une soirée jeux ! The Jackbox Survey Scramble est désormais disponible sur Steam (PC / Mac / Linux), Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, Epic Games, Amazon Fire TV et Apple TV.

Jackbox a conçu une toute nouvelle expérience de party game ! Avec de vrais sondages réalisés auprès de vraies personnes du monde entier, The Jackbox Survey Scramble change constamment en fonction des réponses soumises par les joueurs. Invitez vos amis, votre famille, vos collègues et vos ennemis pour savoir ce qu’ils pensent de questions comme : « En un mot, quel est le surnom le plus mignon pour des fesses ? » ou « En un mot, quel est le meilleur ingrédient dans un sandwich ? »

Jouez avec votre téléphone ou votre tablette – aucune manette n’est requise. Chaque mode peut accueillir de 2 à 8 joueurs, et jusqu’à 10000 spectateurs.

The Jackbox Survey Scramble est disponible en français, anglais, italien, allemand, espagnol castillan et d’Amérique Latine, et en portugais du Brésil. Pour la langue anglaise, différentes localisations sont disponibles : États-Unis, Royaume-Uni et Australie. Crikey !

Différents modes de jeu

Quatre modes de jeu sont inclus au lancement. Deux nouveaux modes seront ajoutés prochainement à travers une mise à jour gratuite !