Hier, nous avons appris que le jeu PS Vita Hyperdevotion Noire: Goddess Black Heart allait arriver sur Switch. Désormais, l’éditeur Compile Heart a partagé une toute nouvelle bande-annonce pour le portage Nintendo Switch. Cette vidéo se concentre spécifiquement sur la version Switch du jeu, avec des séquences de gameplay supplémentaires à découvrir. Vous pouvez la trouver ci-dessus. Hyperdevotion Noire: Goddess Black Heart sortira le 13 février 2024 au Japon.

« Le remaster de Croc vise à raviver l’imagination des joueurs grâce à des graphismes HD améliorés, des commandes modernes et une expérience de jeu authentique qui ramènera les joueurs à l’âge d’or du jeu Croc : Legend of the Gobbos est à la fois un retour nostalgique pour les joueurs rétro et une nouvelle aventure exaltante pour les nouveaux joueurs. Nous nous sommes consacrés à apporter ce remaster à un public aussi large que possible afin que les fans de PlayStation, Nintendo Switch, Xbox et PC sur GOG puissent découvrir la magie et le plaisir de Croc. » – Jez San, fondateur d’Argonaut Games.