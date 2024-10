Le nouveau pack console inclut la Nintendo Switch – Modèle OLED (blanc), Super Mario Bros. Wonder préinstallé, ainsi qu’un abonnement de 12 mois au Nintendo Switch Online.

Plongez dans un monde plein de surprises et rejoignez Mario et ses amis : le nouveau pack console Nintendo Switch – Modèle OLED (blanc) + Super Mario Bros. Wonder est désormais disponible. Ce pack contient le jeu préinstallé et inclut un abonnement de 12 mois au service Nintendo Switch Online.

Dans Super Mario Bros. Wonder, le prince Florian a invité Mario et ses amis au Royaume des Fleurs, mais Bowser et ses sbires jouent les trouble-fête en volant une fleur prodige qui fusionne Bowser avec le château du prince Florian, le transformant en forteresse volante ! Tandis que le pouvoir de la fleur prodige se répand dans tout le royaume, toutes sortes d’événements étranges et prodigieux commencent à se produire… Fort Bowser est désormais en liberté, et Mario et ses amis se lancent dans une nouvelle quête pleine de surprises pour sauver le Royaume des Fleurs.

Le dernier épisode des aventures de Mario en 2D à défilement horizontal propose un nouveau gameplay, de nouvelles transformations ainsi que des effets prodigieux palpitants. Il vous fera visiter six mondes distincts, dont chaque stage contient sa propre fleur prodige. Quand un personnage touche une fleur prodige, un prodige se déclenche, modifiant complètement le stage et le gameplay. Les joueurs ont le choix entre 12 personnages différents et peuvent partager le plaisir en jouant ensemble dans des modes multijoueur en ligne ou en local*1.

La console Nintendo Switch – Modèle OLED inclut un écran OLED 7 pouces, un large support ajustable, une station d’accueil avec port Ethernet (câble Ethernet vendu séparément), une mémoire interne de 64 Go*2 et un système audio amélioré en mode portable ou en mode sur table. Les joueurs peuvent jouer sur le téléviseur et partager les manettes Joy-Con détachables pour s’amuser immédiatement en multijoueur. Et à l’instar de la console Nintendo Switch, la Nintendo Switch – Modèle OLED est une console nomade et polyvalente qui permet à l’utilisateur de jouer partout.

Le pack console Nintendo Switch – Modèle OLED (blanc) + Super Mario Bros. Wonder inclut un abonnement de 12 mois à Nintendo Switch Online. Nintendo Switch Online permet aux joueurs de profiter au maximum de l’expérience Nintendo Switch en proposant de nombreux avantages. L’abonnement payant comprend le jeu en ligne pour les titres Nintendo Switch compatibles, les sauvegardes en cloud pour enregistrer automatiquement et en toute sécurité les données de jeu en ligne, l’accès à une bibliothèque de plus de 100 jeux NES, Super Nintendo et Game Boy, des offres exclusives telles que les Jeux à l’essai, des titres exclusifs, des produits que seuls les membres Nintendo Switch Online peuvent acheter, et bien plus encore.

*1 Connexion Internet requise durant le jeu en ligne. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Le jeu en ligne requiert une souscription payante.

*2 Une partie de l’espace de la mémoire interne est réservée au fonctionnement du système. Les joueurs peuvent augmenter facilement l’espace de stockage en utilisant une carte microSDXC d’une capacité maximale de 2 To (vendues séparément).