Necro Story est un jeu réalisé par le studio wallon de Rablo Games. C’est un « light » RPG dans lequel nous allons capturer des monstres à coup de nécromancie. Le jeu est disponible au prix de quinze euros sur l’eShop depuis le 7 octobre 2024. Arrivera-t-il à nous convaincre ? C’est ce que nous allons voir de suite.

Un jeu accessible au gameplay complet

Dans Necro Story, nous incarnons un (ou une) nécromancien qui vient d’être réveillé d’un long coma de cinq ans. Or, en cinq ans, tous les humains ont disparu.

Nous décidons donc de partir avec Vivi, le fantôme qui nous a réveillés, afin de retrouver les humains et les ramener à la vie.

Nous sommes dans un light-RPG de capture de monstres. Nous incarnons un nécromancien qui a la capacité de capturer les créatures qu’il affronte afin qu’elles se battent à nos côtés.

Les affrontements de Necro Story se font en temps réel, sont plutôt simples et le gameplay est accessible même pour ceux qui ne sont pas habitués aux RPGs.

Comme dans la plupart des jeux de ce genre, notre personnage va se déplacer sur une carte composée de plusieurs zones. Chaque zone comporte son lot d’ennemis que nous pourrons affronter ou esquiver ainsi que son nombre de trésors.

Pour résumer, nous avons une équipe composée de cinq créatures qui attaquent automatiquement en fonction des consignes que nous leurs donnons. Nous pouvons par exemple demander aux soigneurs de se concentrer sur les sorts de soin et d’éviter toute attaque contre l’adversaire.

Notre personnage peut aussi attaquer. Nous pouvons équiper plusieurs sorts (le nombre de sorts équipables augmente dans le temps) qui ont des caractéristiques différentes. Il y a les sorts qui empoisonnent, ceux qui font apparaître des créatures ou ceux qui attaquent directement l’ennemi.

Les sorts coûtent du mana. Nous récupérons du mana avec le temps mais nos alliés peuvent aussi être équipés de sorts qui permettent d’en gagner plus rapidement.

Quand un monstre ennemi meurt, il libère une âme que nous pouvons récupérer pour gagner plus d’expérience. Nous pouvons aussi capturer le monstre (il faudra un petit temps avant de pouvoir réutiliser la capture).

Il y a plusieurs catégories de créatures (les tanks, les soigneurs, les guerriers, etc.) qui ont chacun leur type (lumière, eau, normal…) et leurs attaques. C’est à nous de les placer astucieusement sur le terrain afin de créer une parfaite synergie.

Tout se passait bien jusqu’à la deuxième partie…

Les monstres (comme nous) peuvent monter de niveau. Ils augmenteront de cette façon leurs statistiques et débloqueront de nouvelles attaques. Quand notre personnage monte de niveau, nous pouvons choisir les statistiques à augmenter mais aussi augmenter nos sorts.

Le nombre de monstres que nous affrontons est aléatoire. Hormis les boss (qui sont seuls mais qui peuvent invoquer d’autres monstres), nous affrontons des hordes de monstre qui peuvent aller de trois à plus de quinze.

Pour conclure ce résumé, nous pouvons équiper jusqu’à deux objets à nos créatures et nous pouvons changer de bâton à notre nécromancien. Les objets, qui se trouvent majoritairement dans les trésors, ont des pouvoirs divers et variés, comme du soin ou des augmentations de statistiques.

Le gameplay de Necro Story est agréable. Il est accessible, sans prise de tête, et nous nous amusons à capturer des monstres pour les utiliser ensuite dans notre équipe. Il est toujours agréable de voir nos créatures devenir de plus en plus puissantes.

Les combats en temps réel apportent peu de stratégie, il suffit globalement de répéter les mêmes patterns pour tuer les ennemis un à un mais ils restent sympathiques.

Le bestiaire est varié même s’il y a beaucoup de variantes de certains monstres. Malheureusement, malgré cette variété, il n’y a finalement que peu d’intérêt à créer plusieurs équipes car nous arrivons à gagner même avec l’équipe de départ. Il suffit de placer des tanks à l’avant et des soigneurs à l’arrière afin d’assurer la victoire.

Necro Story possède aussi une histoire assez conventionnelle mais qui est truffée d’humour. Certaines situations sont vraiment très drôles alors que d’autres sont un peu vulgaires pour pas grand-chose mais nous passons la plupart du temps le sourire aux lèvres, ce qui est le principal !

Malheureusement, si Necro Story est un jeu sympathique, il est aussi très répétitif. Arrivés dans la deuxième partie, nous ne voulons que terminer l’aventure qui retarde progressivement l’inéluctable. Cette longueur peut devenir frustrante pour le joueur.

Autre point et pas des moindres, à partir de cette deuxième partie, Necro Story devient instable et limite injouable. Nous avons eu des ralentissements très marqués que ce soit pour se déplacer, pour se battre, et à peu près toutes les actions disponibles.

Et puis des bugs, des bugs et des ralentissements

Nous sommes obligés de fuir les combats et donc nous ne pouvons plus gagner d’expérience. Nous prenons donc du retard et devenons inefficaces pour les combats de boss…

Le jeu, dans cette deuxième partie, freeze inopinément, les dialogues s’affichent deux ou trois fois d’affilées, et l’expérience devient vraiment pénible, en tout cas sur Nintendo Switch.

Cette technique très médiocre descend grandement la note et le plaisir du joueur… quel dommage, car hormis ça, Necro Story était certes pas le plus grand des RPGs mais il était sympathique à jouer.

Le jeu est entièrement en langue française mais bourré de fautes d’orthographe et de conjugaison basiques… Nous ne parlons pas de fautes sur des règles compliquées, mais bien des erreurs de conjugaison sur le verbe « avoir » au présent de l’indicatif…

Ces fautes gênent à la lecture (ce n’est que pour nous, certains joueurs s’en moqueront) et nous empêchent de profiter du bon humour déployé par le studio. Encore dommage…

La durée de vie est conséquente, surtout pour le petit prix de quinze euros. Une dizaine d’heures est nécessaire au minimum, et ensuite, tout dépendra de votre implication : allez-vous faire tout en ligne droite ou allez-vous capturer les monstres et chercher tous les trésors ?

La patte graphique est étonnante de prime abord, avec un trait qui peut autant rebuter que plaire. Nous avons été d’abord surpris et puis nous avons fini par apprécier cet univers malgré des décors plutôt pauvres.

La bande-son est elle aussi sympathique même si nous finissons par avoir de la lassitude liée à la musique des combats qui se répète, répète, encore et encore.

Nous vous joignons une vidéo de trente minutes réalisée par nos soins au moment où nous découvrions le jeu.