Yakuza Kiwami n’est disponible sur Nintendo Switch que depuis quelques jours, mais la filiale de SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio, semble être ravie des performances de ce port en termes de ventes.

Masayoshi Yokoyama, le directeur de Ryu Ga Gotoku Studio, a évoqué cette sortie lors d’un live hier. Il aurait indiqué que le jeu se vend « comme des petits pains ».

« Tout d’abord, j’ai entendu dire que Kiwami se vend comme des petits pains. C’est bien. Les dirigeants de l’entreprise avaient fait des prévisions sur le nombre d’unités. Je me suis bien trompé. Je pense que j’ai vu un peu trop conservateur. Kato, le directeur marketing, l’a deviné, et c’était très excitant. Cela fait 20 ans que j’ai créé le premier jeu Yakuza. Puis il a été transformé en Kiwami, mais même Kiwami était déjà sorti, non ? Il est disponible depuis longtemps, et je pensais que c’était quelque chose que les gens du monde entier avaient déjà expérimenté, mais cette fois, avec le drame Amazon Prime et tous les autres événements, il est sur Switch. Bon, c’est déjà un portage, vous savez. Et c’est un jeu uniquement en téléchargement. En tant que créateur de jeux, je suis très heureux que les gens y jouent à nouveau. Il est difficile de refaire des jeux. Ce n’est pas facile de vendre un jeu une deuxième fois. C’est pourquoi je suis tellement heureux. Je suis très content. Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui veulent y jouer encore une fois sur Switch. Moi aussi, je l’ai téléchargé. C’est agréable de pouvoir l’emporter avec soi. »