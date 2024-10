Tintin Reporter Les Cigares du Pharaon est un jeu d’aventure développé par Pendulo Studios et édité par Microids, sorti en novembre 2023 sur tous les supports, sauf sur Nintendo Switch. Après un retard annoncé au dernier moment, il arrive 1 an plus tard sur la console hybride et aura la lourde tâche de convaincre alors que le jeu de base n’a pas convaincu sur console HD. Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon s’inspire directement de la célèbre bande-dessinée d’Hergé « Les Cigares du Pharaon » et nous plonge dans une aventure au cœur des mystères de l’Égypte ancienne et d’une organisation criminelle internationale.

Comme pour GOLDORAK – Le Festin des Loups récemment (voir ici), malgré nos demandes, nous n’avons pas eu de version test, cet article est donc financé via notre Tipeee, merci donc à nos donateurs.

Un vent de nostalgie

L’histoire suit fidèlement la trame du quatrième album de Tintin. Le célèbre reporter, accompagné de son fidèle Milou, se lance dans une enquête à la suite de sa rencontre avec le farfelue professeur Philémon Siclone. Tintin se retrouve entraîné dans une affaire bien plus complexe, impliquant une mystérieuse société de trafiquants de drogue et une momie égyptienne. Le scénario du jeu respecte l’œuvre originale avec quelques ajouts et libertés pour rendre l’expérience plus adaptée à un jeu vidéo.

Si vous êtes un fan des aventures de Tintin, vous serez ravi de redécouvrir cette histoire classique avec une touche moderne, mais elle pourrait manquer de surprises pour ceux qui connaissent déjà la BD. Pour les anciens, oubliez évidement l’âge d’or des jeux Tintin sur Super Nintendo, magnifiques mais d’une difficulté inhumaine, on en est très loin désormais.

Un gameplay aussi rigide que classique

Le gameplay de Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon alterne entre plusieurs types de phases, ce qui donne une certaine variété à l’expérience :

: La majeure partie du jeu repose sur l’exploration des environnements exotiques (désert, temples, jungles) où Tintin doit résoudre des énigmes pour progresser. Ces énigmes sont relativement simples et font appel à l’observation et à la logique. Les mécaniques sont similaires à celles des jeux d’aventure classiques. Enquêtes et interviews : En tant que reporter, Tintin interagit avec différents personnages pour avancer dans son enquête. Ces moments sont plus narratifs, basés sur des dialogues et la collecte d’indices, mais ils manquent parfois de profondeur et se résolvent assez facilement.

: Des moments plus dynamiques viennent casser le rythme de l’exploration, comme des courses-poursuites en voiture ou des combats en mode QTE. Dès le début du jeu, on commence dans l’horreur avec cette phase de QTE longue, inutile, rocambolesque, ratée. Le mode Milou : ressemblant à de l’infiltration en mode FPS, elles sont agréables mais répétitives. Comme souvent avec les jeux d’infiltrations, l’IA peut être aveugle et omnisciente en même temps mais cela ajoute un peu de difficulté au jeu, ce qui est loin d’être négligeable. À noter que certaines phases d’infiltration se font avec Tintin, mais plus rares et plus faciles.

Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon se situe autour de 8 à 10 heures. Le jeu reste fidèle à l’histoire originale. Pour un jeu d’aventure de ce type, cette durée est dans la moyenne. On peut aussi noter l’absence de rejouabilité, ce qui limite quelque peu l’intérêt à long terme… La difficulté est, elle, très basse et on sent la volonté de rendre le jeu tout public.

Mention passable techniquement

En jeu, la partie graphique « tient la route » quand on ne bouge pas trop vite la caméra, mais on se surprend à voir des petites dingueries. Comme dès la première scène d’enquête, un homme qui dort les yeux grands ouverts. La modélisation 3D est presque propre mais varie du passable au catastrophique. Par exemple, notre pauvre (mais gourmand) Milou a les pattes qui passent au noir de temps en temps, en fonction du plan caméra. Les jeux d’ombre sont présents mais n’apportent pas grand-chose et parfois gêne à la visibilité.

Les cinématiques font peur à voir, avec un popping horrible, certaines textures peuvent apparaitre au dernier moment. Même en pleine cinématique, des textures apparaissent et disparaissent sans aucune logique, il y a même des artéfacts graphiques qui apparaissent de temps à autre.

Sur le plan sonore, le jeu bénéficie d’une ambiance immersive avec une bande-son orchestrale qui rappelle les grandes aventures des années 1980. Les thèmes musicaux s’adaptent bien aux différents environnements traversés par Tintin, que ce soit dans le désert ou au cœur d’un temple égyptien. Doublage FR de qualité, même si ce n’est pas les voix du dessin animé de notre enfance.

On notera aussi les temps de chargement un petit peu longs mais qui souvent chargent une grande zone de gameplay, c’est donc plutôt acceptable.

Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon est disponible sur l’eShop comme en physique.