Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl – 7.4GB

S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky – 6.2GB

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat – 5.5GB

Farmagia – 4.4GB

Shadow Corridor 2 – 3.5GB

Love Delivery – 2.0GB

Totally Spies: Cyber Mission – 1.9GB

Miniatures – 1.6GB

Deserted – 1.6GB

Vampire Hunters – 1.6GB

Bodycam Shooter – 1.5GB

Clock Tower: Rewind – 1.4GB

A Walk With Yiayia – 1.1GB

Love in Login – 1.0GB

Synaxarion Christian Stories: Great Martyr Christina of Tyre – 1.0GB

Angel at Dusk – 766MB

Raiden Nova – 705MB

Street Survival: Homeless Simulator – 644MB

Wormhole – 583MB

Mindcop – 556MB

Cafe 0: The Sleeping Beast Remastered – 491MB

Rally Racing Drift 2024 – 367MB

Miyamoto – 327MB

Wings of Njord – 254MB

SUGAMENIA – 187MB

Voodoo Strikers – 152MB

Jetpack Kiwi – 76MB

Aero the Acro-Bat: Rascal Rival Revenge – 63MB

Gladiator’s Arena – 57MB