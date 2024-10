Tower Studios, un développeur britannique de premier plan dirigé par le vétéran de l’industrie, le professeur Jon Hare, offre un cadeau de fin d’année en avance en annonçant que Sociable Soccer 25 débarquera sur Switch peu après le 14 novembre 2024.

Sociable Soccer 25 représente la version la plus complète de ce jeu de football emblématique, avec des données à jour pour la saison 2024/25 incluant plus de 1 400 équipes de clubs et équipes nationales, et plus de 13 000 joueurs sous licence FIFPRO™ que les joueurs peuvent collectionner et améliorer.

Pour refléter l’esprit de la saison, Sociable Soccer 25 offre davantage que n’importe quel autre jeu de football, avec un large éventail de fonctionnalités, des joueurs sous licence et une action arcade, le tout sans loot boxes coûteuses ni achats intégrés. Une fois le jeu acheté, tout le contenu est disponible sans frais supplémentaires, une rareté dans l’industrie du jeu actuel. De plus, les joueurs ayant acheté Sociable Soccer 24 sur Switch recevront une mise à niveau vers Sociable Soccer 25, incluant tous les nouveaux joueurs sous licence et fonctionnalités, entièrement GRATUITE via une mise à jour téléchargeable ! Les joueurs pourront profiter de Sociable Soccer 25 pour Switch, à la maison ou en déplacement, en modes en ligne et hors ligne.

Imaginé par Jon Hare, Sociable Soccer 25 mêle une action arcade rapide et simple à jouer, mais difficile à maîtriser, avec de la gestion d’équipe et de la stratégie qui vous feront revenir encore et encore, sans jamais avoir besoin de payer plus pour débloquer du contenu supplémentaire. Voici quelques-unes des fonctionnalités remarquables de Sociable Soccer 25 :