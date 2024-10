Remontez le temps et découvrez un véritable pionnier du genre survival-horror ! Le studio indépendant WayForward, en collaboration avec Sunsoft, Capcom et Limited Run Games, est ravi d’annoncer que Clock Tower: Rewind – une version améliorée du jeu original Clock Tower en 16-bits – est maintenant disponible en version numérique sur Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam. Ce classique glaçant est proposé dans sa forme originale, avec de nombreux ajouts et améliorations. Cette aventure angoissante est classée « Adolescents » par l’ESRB et est disponible au prix de 19,99€.

Avec ses graphismes, sons et mécaniques de jeu originaux datant de sa sortie en 1995, Clock Tower: Rewind, alimenté par le Carbon Engine de Limited Run Games, marque la première traduction officielle de ce titre d’horreur emblématique, disponible pour la première fois hors du Japon. Dans la peau de Jennifer, une adolescente orpheline, les joueurs se retrouveront piégés dans le manoir de la famille Barrows, poursuivis par Scissorman — un psychopathe meurtrier armé de cisailles. Ils devront explorer le manoir, découvrir ses secrets et tenter de s’échapper vivants.

Les joueurs peuvent vivre cette aventure en mode Original, inchangé par rapport à la version Super Famicom classique, ou en mode Rewind, qui ajoute du contenu supplémentaire, comme des rencontres ennemies additionnelles et de nouveaux lieux pour se cacher, ainsi que des améliorations pratiques. Les deux modes sont jouables en anglais, français, allemand, italien, espagnol, chinois, chinois simplifié, coréen et japonais original.

En plus du jeu lui-même, Clock Tower: Rewind inclut une multitude de fonctionnalités bonus : une nouvelle intro animée avec une chanson thème interprétée par Mary Elizabeth McGlynn (série Silent Hill), une chanson de fin interprétée par Emi Evans (série NieR), une nouvelle musique du compositeur Dale North, des bandes dessinées animées avec voix de Cat Protano, Jenny Yokobori, Suzi Hunter, et Gab Smolders, une interview du créateur Hifumi Kono, une démo commerciale japonaise jouable, une galerie d’art, des artworks de bordure, des sauvegardes, une fonction de retour en arrière et un lecteur musical.

Depuis sa sortie au Japon il y a près de 30 ans, Clock Tower est souvent cité comme l’un des jeux les plus influents du genre survival-horror, avec plusieurs suites et spin-offs. Avec le lancement de Clock Tower: Rewind, les joueurs du monde entier pourront enfin découvrir son impact de première main.

Caractéristiques principales :