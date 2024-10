Ces dernières années, LEVEL-5 a rencontré des difficultés pour tenir les dates de sortie. L’entreprise fixe des échéances pour ses jeux, mais finit souvent par les repousser, réalisant peu à peu que leurs projets nécessitent plus de temps pour atteindre la qualité souhaitée. Cela a demandé beaucoup de patience aux fans, mais celle-ci pourrait enfin être récompensée l’année prochaine.

Akihiro Hino, PDG de LEVEL-5, a partagé un message pour marquer le 26ᵉ anniversaire du studio, confirmant également les projets pour 2025. Les fans de LEVEL-5 peuvent ainsi espérer voir Professor Layton and the New World of Steam, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, et Inazuma Eleven: Victory Road sortir l’année prochaine.

Voici le message de Hino :

« Aujourd’hui, 28 octobre, marque le 26ᵉ anniversaire de LEVEL-5 ! Merci à tous pour votre soutien continu ! Nous prévoyons de sortir trois nouveaux titres l’année prochaine, alors restez à l’écoute ! À partir du mois prochain, nous mettrons également à jour notre blog de développement, qui proposera régulièrement des informations sur d’autres titres en dehors de Inazuma Eleven. » – Akihiro Hino, PDG de LEVEL-5