Les joueurs peuvent apprendre les ficelles du combat dans TALES OF GRACES f REMASTERED avec une nouvelle bande-annonce qui présente le gameplay et met l’accent sur les nouvelles fonctionnalités de qualité de vie et les graphismes améliorés proposés par ce remaster.

Ce RPG classique se jouera mieux que jamais avec de nombreuses options inédites ajoutées pour améliorer l’expérience des joueurs : ils pourront activer et désactiver les rencontres ennemies pour éviter les batailles, accélérer les dialogues et suivre les icônes de destination pour une navigation plus facile dans le monde coloré d’Ephinea.

Cette bande-annonce présente également aux joueurs le système de combat simple et rapide ; ils devront être rapide pour esquiver et se concentrer sur le timing de leurs attaques pour maintenir le combo de coups en place, leur permettant d’infliger un maximum de dégâts. Passer d’un style de combat à l’autre aidera les joueurs à réduire la distance avec les ennemis et à contrôler la puissance et la portée des attaques. Enfin, charger la jauge du mode Accélération permet de libérer les compétences spéciales uniques de chaque personnage !

Les précommandes ont ouvert aujourd’hui avec l’édition Standard ainsi qu’une édition Deluxe. La précommande octroie le Super Adventuring Assistance Set avec des objets de récupération, pour soutenir les joueurs dans leur aventure.

TALES OF GRACES f REMASTERED est une version remasterisée de TALES OF GRACES f dans laquelle le protagoniste Asbel fait une rencontre fatidique dans un jardin de fleurs avec une fille qu’il nomme Sophie. Des années plus tard, avec le prince Richard, leur amitié d’enfance leur donnera la force de résister aux événements les plus tragiques, alors qu’ils se battent pour protéger ceux qu’ils aiment et le monde dans lequel ils vivent. Avec des graphismes améliorés, des ajouts en qualité de vie et plus de 80 DLC du jeu original déjà disponibles, l’aventure à travers le monde d’Ephinea sera mémorable.