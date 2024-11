Combat frénétique entre monstres et simulation de ferme gratifiante dans un nouveau titre de Marvelous et du créateur Hiro Mashima sur Nintendo Switch™, PlayStation®5 et PC.

Marvelous Europe a annoncé aujourd’hui que le jeu d’action et d’élevage de monstres, Farmagia, est désormais disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®5 et PC via Steam.

Le jeu, avec des personnages et des monstres conçus par le célèbre artiste Hiro Mashima (Fairy Tail), peut être acheté en édition standard sur toutes les plateformes pour 49,99 €, et en édition Deluxe numérique incluant une copie du jeu, un artbook numérique, une bande-son*, et le DLC “Buddy Booster Pack” pour 59,99 €. Toutes les éditions numériques bénéficient également du DLC “Buddy Skin Jolly Snowtan” sans coût supplémentaire. L’édition physique Day 1 pour Nintendo Switch et PS5™ est disponible chez certains revendeurs via le site de Marvelous Europe. Elle comprend une copie physique de Farmagia, un CD de la bande-son contenant 23 arrangements colorés du jeu, ainsi qu’un artbook de plus de 90 pages d’illustrations somptueuses, le tout dans un coffret illustré par Hiro Mashima.

Dans le monde de Felicidad, les fermiers appelés Farmagia élèvent et commandent des monstres vivant en harmonie sous l’œil bienveillant du Magus Diluculum. Cette paix apporta prospérité jusqu’à la mort du Magus, attirant des opportunistes voulant exploiter les monstres pour s’emparer du pouvoir. Le conflit grandissant atteint alors la ville de Centvelt, poussant le Farmagia Ten et ses amis à lutter contre le despote Glaza. Les joueurs incarneront Ten et ses compagnons Farmagia, cultivant et commandant une armée de monstres pour explorer les terres dangereuses de Felicidad et récolter des ressources précieuses pour améliorer leur ferme. Au fur et à mesure que les compétences de Ten et sa ferme progressent, de nouveaux monstres et traits s’offriront à lui pour l’aider dans sa quête de liberté !

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

Commandez une armée de monstres en combat : Contrôlez Ten pour traverser les dangereuses terres de Felicidad et affrontez de puissants boss. Ses armes sont les monstres qu’il cultive sur sa ferme. Commandez son armée de créatures pour éliminer ses ennemis !

: Contrôlez Ten pour traverser les dangereuses terres de Felicidad et affrontez de puissants boss. Ses armes sont les monstres qu’il cultive sur sa ferme. Commandez son armée de créatures pour éliminer ses ennemis ! Élevage et dressage de monstres : Augmentez la taille de l’armée de Ten en récoltant de nouveaux monstres sur sa ferme, puis entraînez-les pour accroître leur force et rechercher de nouvelles capacités pour le combat.

: Augmentez la taille de l’armée de Ten en récoltant de nouveaux monstres sur sa ferme, puis entraînez-les pour accroître leur force et rechercher de nouvelles capacités pour le combat. La touche d’un artiste emblématique : Le talent créatif d’Hiro Mashima donne vie à Felicidad grâce à des personnages et des monstres uniques, conférant à Farmagia un style inimitable.

: Le talent créatif d’Hiro Mashima donne vie à Felicidad grâce à des personnages et des monstres uniques, conférant à Farmagia un style inimitable. Amis et alliances : Faites-vous des amis parmi les Esprits Élémentaires de Felicidad, et renforcez les liens de Ten pour débloquer des monstres ultimes et des transformations qui augmenteront sa force dans la lutte contre Glaza.

Farmagia est lancé le 1er novembre 2024, développé par Marvelous Inc. et publié par Marvelous Europe en Europe et en Australie sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, et PC via Steam. Le jeu est édité en Amérique du Nord par Marvelous USA et au Japon et en Asie par Marvelous Inc.