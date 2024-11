C’est avec Super Mario RPG, sorti en 1996 au Japon, que Nintendo a introduit Mario dans le genre RPG. Les licences qui en portent l’héritage sont aujourd’hui les célèbres jeux Paper Mario mais également les Mario & Luigi. Après un premier opus Mario & Luigi : Superstar Saga sorti en 2003 qui avait été très bien accueilli, nous arrivons aujourd’hui en 2024 avec un sixième titre : Mario & Luigi : L’épopée fraternelle. Inscrit dans la suite spirituelle de ses prédécesseurs et brandissant sans faillir son appartenance au genre RPG, regardons ensemble ce que cet opus nous propose.

Quand les Couchomb auront des ailes

Nous en avons l’habitude désormais, mais le Royaume Champignon est très souvent le théâtre de plans machiavéliques ou de phénomènes peu ordinaires. Une fois n’est pas coutume, d’étranges failles apparaissent à travers le Royaume et aspirent les habitants dans un autre monde. Luigi dans sa maladresse ne parvient pas à se mettre en lieu sûr et Mario se jette au secours de son frère. Les deux moustachus se voient alors entraînés vers un monde inconnu et bien éloigné du Royaume Champignon. D’abord séparé de son frère, vous incarnez quelques instants Mario, échoué sur une île, et le jeu vous expliquera brièvement les bases à travers un tutoriel simple mais efficace. A la fin de ce dernier, vous retrouverez très rapidement Luigi à bord d’un bâteau et en quittant l’île, votre aventure peut enfin commencer.

Vous trouvez sur ce bâteau une jeune fille du nom d’Ampéria, accompagnée de Couchomb, une créature rose et ailée aux allures de petit cochon volant. Ce navire nommé le Navisthme a la particularité d’avoir en guise de mât et de voiles un grand arbre imposant portant le nom d’Unicéa. Ampéria vous apprend qu’une entité maléfique a brisé le paisible monde de Connexia et celui-ci s’est retrouvé morcelé en de multiples morceaux dérivants sur l’océan. En tant que Volticultrice, elle est chargée de rendre à Connexia son apparence d’autrefois et le Navisthme est la première pièce du puzzle de ce plan. Cependant, cette lourde tâche est compliquée pour être accomplie seule. Vous arrivez donc à point nommé et acceptez de l’aider à rassembler et raccorder les îles au Navisthme. Couchomb, qui saura vous rappeler à maintes reprises qu’il n’est pas un cochon, vous accompagnera dans vos péripéties sur les îles à la dérive pour vous apporter aide et soutien. Et quoi de mieux qu’un canon géant pour vous catapulter sur les îles lointaines !

Dès les premières minutes, le jeu est clair dans sa direction. L’humour ne va pas manquer et qu’il soit subtil, décalé ou absurde, vous en aurez à toutes les sauces. Chaque réplique de Couchomb fait référence à une connotation avec la viande ou le vocabulaire porcin. A côté, de nombreux personnages manient l’art des jeux de mots et les mises en scène ou situations à vous tirer un souffle du nez sont légions. Tout l’univers de Connexia tourne autour du vocabulaire électrique, allant du nom des personnages aux noms des ennemis. Cette direction donne un ton léger au jeu sous couvert du pouvoir de l’amitié et de la fraternité. On frôle parfois la niaiserie mais n’est-ce pas comme cela aussi que nous apprécions le plus les aventures de nos héros rouge et vert ?

Oh mon bâteau~ !

Votre aventure est rythmée en deux parties distinctes de gameplay. La première consiste à diriger le Navisthme sur l’océan. La mer est segmentée en plusieurs courants marins qui sont votre seule façon d’avancer. Vous devrez donc voguer de courants en courants pour trouver les îles éparpillées sur la mer. Tous les courants ne sont pas accessibles et il vous faut progresser dans l’aventure pour explorer la carte maritime et ainsi découvrir d’autres îles et de nouveaux courants. De temps à autre, au lieu de découvrir une île, vous tomberez sur des îlots ou des récifs. Les îlots sont bien plus petits que les îles et les jeux de mots sur leurs noms sont très bien trouvés pour indiquer leur petitesse. Ils cachent fréquemment des trésors et vous devrez bien souvent réussir un mini-jeu, résoudre une énigme ou affronter des ennemis pour récupérer votre dû. Les récifs quant à eux sont simplement des amas rocheux à “scanner” et qui n’ont pour but que de satisfaire votre âme de complétionniste. La navigation en suivant les courants pour découvrir les îles et îlots est plutôt originale et plaisante au début. Mais à la longue, cela devient vite redondant et un peu ennuyeux. Il n’y a pas non plus de quoi vous faire lâcher le jeu avec des temps interminables mais cela manque un peu de dynamisme, même si plus tard, le jeu tentera d’y remédier. L’histoire sera ponctuée par la découverte de grands phares qui seront synonymes d’affrontement contre un boss et découverte d’une nouvelle mer avec ses nouveaux courants. En attendant, vous voguez sur l’océan jusqu’à arriver à proximité d’une île ou d’un îlot. A ce moment, vous pouvez utiliser le canon pour vous y propulser et arrivez dans la seconde partie de gameplay qui est la plus fournie : l’exploration terrestre.

Un point important pour commencer dans cette phase d’exploration : vous ne contrôlez que Mario, Luigi se contentera de vous suivre. Bien que le bouton A serve à faire sauter Mario et le bouton B à faire sauter Luigi, ceci n’aura que peu d’incidence car si vous sautez avec Mario pour passer un obstacle, Luigi suivra automatiquement le mouvement sans que vous n’ayez à lui donner l’ordre de sauter. Cela paraît anodin mais a réellement son importance car vous n’aurez pas à le gérer dans les différentes phases de plateformes qui vous attendent. L’intérêt de Luigi se trouvera principalement dans ses Éclairs de génie. A divers moment du scénario et de l’exploration, Luigi aura une idée qui vous aidera à débloquer une situation ou tout simplement à faire des choses à votre place. Dans l’exploration, cela se présentera sous la forme d’objets en surbrillance sur le terrain. Vous aurez juste à appuyer sur le bouton L pour que Luigi agisse de lui-même sur ces objets ou alors qu’il se place à un endroit et attende que vous appuyez sur son bouton pour agir.

Assez rapidement dans l’histoire, vous débloquerez la possibilité d’utiliser vos marteaux pour interagir avec les décors cassables du jeu. Tout comme le saut, un bouton est assigné à chaque frère, X pour Mario et Y pour Luigi. Ici encore, la touche L permettra à Luigi d’aller jouer avec son marteau lorsqu’il en aura l’idée. Mais là où l’exploration s’enrichit, c’est lorsque vous aurez accès aux actions combinant les deux frères appelées Actions Duo. Celles-ci ne seront pas toutes disponibles au début et vous devrez continuer votre progression au sein du scénario pour les découvrir. Les deux premières vous permettront soit de vous transformer en soucoupe volante et ainsi franchir certains passages trop éloignés pour être atteints via un saut normal, soit de vous transformer en une boule pour emprunter des chemins étroits, des canalisations ou encore des tiges parallèles comme sur les parcours de billes. Divers casse-têtes, mini-jeux et énigmes demanderont d’utiliser les Actions Duo ou des sauts et coups de marteaux au bon moment. En dehors des énigmes et diverses plateformes, vous trouverez des ennemis se baladant dans chaque zone. Dès que vous entrez en contact avec, un combat se déclenche. Néanmoins, toute la panoplie d’actions que vous avez à disposition vous permet également d’initier les combats et de vous donner un avantage si vous touchez l’ennemi en premier via celles-ci.

Frères d’armes

Comme dans les précédents titres, les combats se déroulent en tour par tour. Au début, vous ne disposez que des attaques Saut et Marteau pour terrasser vos adversaires. Ces attaques sont toujours synchronisées entre Mario et Luigi. Vous devrez appuyer sur le bouton A ou le bouton B au bon timing en fonction du frère qui agit. Ne pas appuyer sur le bon bouton ou louper le bon timing sera malheureusement assez pénalisant car bien souvent, l’attaque ne fera presque aucun dégât. Si nous nous basons sur Super Mario RPG ressorti récemment où l’excellence était récompensée, ici, elle est obligatoire. Evidemment, cela n’est pas non plus punitif au point de vous faire rater complètement un combat mais il n’y a pas réellement de place à l’inattention. Le combat va juste durer plus longtemps. Des mentions apparaîtront à l’écran pour indiquer la bonne réussite de votre combo avec les mots “Bien”, “Super” et “Excellent”. Pour enrichir votre panoplie de coups, vous obtiendrez, avec un peu de patience scénaristique, vos attaques spéciales qui porteront le nom d’Attaques Frères. Ces attaques utilisent des Points Frères (raccourcis en PF) qui correspondent globalement à votre mana. Chaque frère dispose d’un panel d’Attaques Frères qui lui est propre. Néanmoins, les deux frères doivent être présents pour pouvoir utiliser ces attaques. Si l’un des deux a subi une altération d’état comme étourdi, gelé, K.O. ou qu’il a été propulsé en dehors de l’écran par un adversaire, ces attaques deviennent indisponibles. Chacune de ces attaques consiste en un mini-jeu, distinct pour chaque attaque, qui va demander d’appuyer sur les boutons affectés à Mario et Luigi au bon moment. Tout comme les attaques Saut et Marteau, tout est une question de timing pour appuyer la bonne touche au bon moment. Ces attaques assez simples au départ gagnent en complexité mais également en dégâts au fur et à mesure que vous en découvrez de nouvelles. Visuellement, le spectacle est garanti et chaque nouvelle attaque devient encore plus extravagante que la précédente. Mais la liste ne se termine pas là car Luigi a encore de quoi nous surprendre. Lors des combats contre les boss, il pourra avoir un éclair de génie pour apporter une solution au combat. Cet éclair se matérialise par une action uniquement jouable lors du tour de Luigi et elle viendra faire pencher la balance du combat en votre faveur si vous la sélectionnez. Là encore, il s’agira de réussir un mini-jeu pour profiter d’un bonus non négligeable.

Après avoir attaqué, c’est au tour des adversaires d’agir et les ennemis ne manquent pas d’ingéniosité pour vous faire perdre vos points de vie. Chaque ennemi dans le jeu dispose d’un ou plusieurs schémas d’attaque que vous devrez connaître et retenir. Vous avez deux possibilités face à ces assauts : tenter de parer ou bloquer. Le blocage vous permet de réduire à coup sûr les dégâts mais vous perdrez forcément des points de vie et ne vous protégera pas des altérations d’état (brûlé, gelé, étourdi, etc…). La parade est donc la meilleure méthode à appliquer mais vous devrez l’utiliser au bon moment en fonction de comment les ennemis vont agir. Mario et Luigi s’adaptent automatiquement à l’attaque et peuvent soit sauter avec A ou B, soit sortir leurs marteaux et l’utiliser via ces mêmes touches. Une parade réussie permet très souvent d’infliger des dégâts en retour et surtout de ne pas en subir. Les ennemis se tournent vers l’un des deux frères avant d’attaquer ce qui vous permet de savoir sur quel bouton appuyer. Le jeu vous met face à des ennemis aux schémas d’attaque très simples au début mais qui viendront se complexifier au fur et à mesure de votre progression. Il ne faudra alors plus sauter une fois pour éviter une attaque mais sauter plusieurs fois, voire ne pas sauter ou sauter sans atterrir sur l’ennemi. En parallèle, les deux frères pourront être ciblés, l’un après l’autre, en même temps, avec un décalage, etc… de même pour les parades impliquant le marteau. Tout est question de timing et de dextérité sur l’appui de boutons. En cas d’échecs répétés, vous avez presque toujours la possibilité de fuir les combats. Mais si les deux frères sont mis K.O., c’est Game Over. Cependant, le jeu n’est pas cruel et vous permet de recommencer le combat sans avoir à recharger une précédente sauvegarde lointaine et douloureuse. Une fois vaincus, les ennemis laissent derrière eux des pièces, de temps à autre des objets mais surtout, de l’expérience.

Comme dans tout bon RPG, l’expérience accumulée vous permet de gagner des niveaux et renforcer les frères. Chaque frère dispose des mêmes statistiques de base mais leur évolution n’est pas identique. Par exemple, sans entrer trop dans les détails, Mario gagnera plus facilement de l’attaque dans ses gains de statistiques tandis que Luigi gagnera plus facilement des points de vie. Le seul point qui pêche dans cette partie est que vous apprenez cela dans un tutoriel et qu’il vous faudra retourner consulter le tutoriel pour revoir quelles sont les statistiques bonus de chaque frère. Rien ne vient vous l’indiquer ni vous le rappeler par la suite dans les menus des personnages, ce qui aurait été bien utile pour un aspect sur lequel nous reviendrons un peu plus tard. A partir du niveau 8, puis tous les 7 niveaux (15, 22, 29, 36 et 43), vous obtenez un bonus de Rang. Ce bonus vous permet d’octroyer à chaque frère une évolution unique et permanente. Cela passe par l’augmentation poussée d’une statistique en particulier (PV Max, PF Max, Attaque, Défense, etc…) ou par l’acquisition d’un talent (coups au marteau plus fort, sauts plus puissants, dégâts des Attaques Frères augmentés). Toutes ces possibilités se débloquent au fur et à mesure des rangs et vous aurez le choix entre diversifier chaque frère ou tenter de les garder équilibrés l’un par rapport à l’autre. Néanmoins, une fois un bonus acquis, il n’est plus possible de revenir en arrière et de le changer par la suite. Vous serez donc libre de faire évoluer chaque frère comme vous le souhaitez en fonction de votre façon de jouer. Dans tous les cas, même en atteignant le rang maximal au niveau 43, il est impossible de tout débloquer. Il faudra faire l’impasse sur certains bonus tandis que vous pourrez continuer à gagner des niveaux et donc des statistiques supplémentaires après le niveau 43.

Oh la belle prise !

Pour accompagner votre croissance et votre épopée, vous aurez plusieurs équipements à disposition à vous répartir entre les frères. Ils devront avoir des bottes, des marteaux et une tenue pour être plus puissants mais surtout plus résistants face aux adversaires qui seront de plus en plus coriaces. En débloquant le bon bonus dans ce qui vous est proposé dans les rangs, vous aurez aussi la possibilité de les équiper de deux accessoires (au lieu d’un seul disponible par défaut). Ces accessoires viennent ajouter des effets non négligeables sur vos attaques et/ou statistiques. Chaque pièce d’équipement vous octroie une amélioration de vos statistiques mais peut aussi de temps à autre fournir un petit bonus. Une paire de bottes pourra par exemple vous soigner sur vos attaques sautées ou un marteau réduire la défense adverse après un coup réussi. Les effets sont nombreux et pourront vous aider à progresser efficacement. Cependant, il ne faudra pas trop vous y attacher car vous devrez les remplacer par de plus puissants et qui n’auront peut-être plus l’effet qui vous plaisait. Mais il y a un autre type d’équipement qui se joue d’une autre manière et qui a tout autant d’importance, si ce n’est plus. Il s’agit des Prises de combat.

Les prises de combat viennent apporter une nouvelle dynamique dans les combats en offrant des options intéressantes face à vos adversaires. A chaque tour de jeu, que ce soit Mario ou Luigi, vous pouvez utiliser l’action “Prises de combat” et venir brancher ou débrancher des prises. Chaque prise vous permet d’ajouter un effet passif. Ces effets peuvent se déclencher lors d’une attaque ou pendant que vous vous défendez. Par exemple, vous pouvez brancher une prise d’attaque de zone et votre prochain saut ou coup au marteau infligera des dégâts aux ennemis autour de la cible principale. Vous disposerez de prises défensives qui permettront à Mario ou Luigi de manger automatiquement un champignon de votre inventaire au début de leur tour, sans que cela ne vous coûte un tour de jeu. Il existe également des prises utilitaires pour augmenter vos gains de pièces ou faire de chacune de vos attaques un combo Excellent. Ces prises s’obtiennent grâce à une monnaie qui apparaît sur les îles raccordées, vous entraînant à les revisiter pour l’obtenir. Chaque nouvelle prise nécessite de dépenser cette monnaie pour pouvoir la débloquer et l’utiliser en combat. En progressant davantage dans l’histoire, vous aurez de nouvelles prises mais vous pourrez aussi acquérir de nouvelles bornes (jusqu’à 5) qui vous permettront de brancher plusieurs prises de combat simultanément et ainsi déclencher des combos, tant de manière offensive que défensive. Mais tout avantage a ses défauts et chaque prise dispose d’un nombre limité d’utilisations. Une fois déchargée, une prise mettra un certain temps à se recharger et redevenir activable. Chaque prise a un temps de recharge distinct qui sera affiché. Bien que facultatives dans de nombreuses situations, les prises de combat vous offrent une aide plutôt appréciable, particulièrement face aux boss et autres adversaires robustes.

Un génie sans lampe

Mario & Luigi : L’épopée fraternelle propose un bestiaire plutôt varié pour ne pas tomber dans la routine. Et pour chaque ennemi devant apparaître à nouveau plus tard dans l’aventure avec une couleur différente, il apportera lui aussi son lot de nouveautés. Que ce soit de nouveaux schémas d’attaque, des variations des schémas connus ou des attaques exécutées plus rapidement avec un nouveau timing à avoir, rien n’est à prendre pour acquis et c’est plutôt agréable. La difficulté est bien dosée et là où dans certains RPG, on essaie parfois d’éviter les confrontations, nous sommes ici encouragés à gratter la moindre miette d’expérience pour ne pas se faire distancer par les nouveaux ennemis qui n’auront pas de pitié pour nous. Le jeu nous permet même via certains PNJ sur le bâteau, de jauger le niveau de Mario et Luigi ainsi que leur équipement pour savoir si notre équipe se trouve à la traîne ou non par rapport à notre progression dans l’histoire.

Pour nous encourager dans ce sens, le jeu nous propose des défis à relever dans le menu principal. Certains plus ardus comme vaincre 250 ennemis sans porter aucun équipement ou réussir 100 combats d’affilés sans déclencher de Game Over feront exception mais vous pousseront à tenter le challenge. D’autres plus raisonnables vous inciteront à réussir plus de 30 fois des attaques sautées ou attaques frères avec la mention Excellent. En parallèle, le jeu n’est pas avare en quêtes annexes qui, même si elles sont complètement facultatives, viendront enrichir l’histoire en créant des connexions et des liens entre les personnages et l’univers de Connexia. Certaines quêtes portent une mention temporaire et vous devrez les prioriser car elles disparaîtront si vous progressez dans l’histoire avant de les achever. Chaque défi et quête vous offrent en récompense des objets divers pour récupérer vos PV, vos PF ou soigner vos altérations. Mais la récompense la plus importante et la plus rare, ce sont les haricots. Il s’agit d’une catégorie à part qui vous permet d’augmenter de manière immédiate et permanente une des statistiques de base des frères. Nous revenons à ce qui avait été mentionné plus tôt, mais vous allez vouloir savoir quel haricot utiliser sur quel frère pour tenter d’optimiser cette ressource un minimum. Le choix sera tout de même libre, soit accentuer la force d’un des frères, soit tenter de les équilibrer ou alors les utiliser au hasard. Le jeu n’est réellement pas punitif sur ces aspects mais une bonne optimisation ne fait pas de mal et vous aidera à apprécier votre épopée sans rencontrer de grandes difficultés.

A côté de tout cela, le gameplay et l’histoire du jeu s’enrichissent au fur et à mesure de notre avancée. Les personnages secondaires que vous allez rencontrer auront chacun leurs moments, leurs rôles et moments de gloire. Ce n’est pas juste Mario et Luigi qui viennent résoudre tous les problèmes, ce qui donne une âme et un intérêt à l’histoire et au jeu, c’est bien amené et bien réussi, et permet de trancher avec le côté parfois niais remonté plus tôt. Un point qui fait tout de même un peu tâche dans tout cela, c’est vraiment l’accentuation sur Luigi et son manque d’intelligence. Tout ce qu’il fait par lui-même échoue souvent et ses éclairs de génie le font passer un peu pour un débile le reste du temps. Le trait humoristique sur le personnage est efficace mais tourne un peu à l’acharnement où, sans Mario, il ne peut rien faire, ce qui est un peu dommage. Les éclairs de génie dans la partie exploration sont très prévisibles et un poil maladroits, même si c’est le rôle qu’on a donné au personnage qui veut cela. Toutefois, les éclairs de génie lors des combats sont scénaristiquement irréprochables et bien amenés, toujours avec la dose d’humour adéquate qui fait mouche. De temps à autre, à travers ces éclairs de génie, certaines énigmes imposent que Mario et Luigi se séparent pour débloquer la situation. Ils agissent alors indépendamment, souvent avec Luigi qui reste en retrait ou qui va agir en solo de son côté. Ces courts passages sont bien exploités et viennent apporter un peu de fraîcheur dans l’aventure pour créer de nouveaux moments de gameplay où la complicité entre les frères excelle.

Ce n’est pas la mer à boire

Un peu avare en contenu lors des premières heures de jeu, Mario & Luigi : L’épopée fraternelle prend vraiment son temps pour nous offrir son contenu. Il nous fait languir pour mieux nous récompenser par la suite. Le déblocage de nouvelles Attaques Frères, des Actions Duo et leurs améliorations, l’apparition de nouvelles prises et le déblocage de bornes supplémentaires, tout est fourni et donné en temps voulu avec une justesse et un équilibre qui ne peut pas être reproché. En revanche, un autre point est un peu plus discutable. Chaque île débloquée peut être revisitée par la suite avec quelques éléments d’exploration nouveaux via les quêtes annexes ou les Actions Duo pour obtenir des trésors et objets cachés. Mais l’IA des ennemis ne prend pas en considération votre niveau, même si vous allez pulvériser les adversaires, ils vous foncent dessus et déclenchent le combat. Cela implique donc un temps de chargement, le temps du combat, puis à nouveau un temps de chargement, et tout cela pour 3 pauvres points d’expérience et 2 pièces. C’est un peu dommage lorsque vous avez juste envie d’aller parler à un personnage et éviter les combats et la perte de temps inutiles. Toutefois, ces maigres combats n’auront aucune incidence pour prolonger artificiellement la durée de vie du jeu. Le titre se gère très bien tout seul là-dessus avec ses nombreux rebondissements et sans même compter ses quêtes annexes, il vous tire sans grand mal vers les 40 heures de jeu à peu près pour en terminer l’histoire principale. Vous pouvez l’augmenter de quelques heures supplémentaires pour ceux désirant en explorer la moindre parcelle et terminer tous les défis.

Concernant la bande son, nous sommes partagés sur plusieurs points. Tout d’abord, les musiques sont parfaites. Chaque île dispose de son thème et qui lui sied, là-dessus rien à redire. Mais pour les combats, cela manque un peu de variété. C’est tout le temps la même musique avec une exception pour les boss, ce qui pousse le compte à deux voire trois. C’est le cas dans de nombreux RPG mais vu que le jeu vous encourage à multiplier les combats pour vous maintenir à niveau afin de progresser dans l’histoire, cela devient très répétitif à la longue et c’est un peu dommage de ne pas avoir plus de variation avec une musique qui pourrait changer en fonction du moment de l’intrigue ou en fonction de l’île où on se trouve. Ce n’est pas gênant au point d’être insupportable mais vous allez très souvent entendre la même musique. Néanmoins, en parlant d’insupportable et en restant sur l’audio, nous allons parler du choix des voix pour Mario et Luigi. Fort heureusement, ils n’ont pas été doublés avec des vraies voix mais à chaque fois qu’ils doivent intervenir et parler, il leur a été attribué des lignes de dialogues en mode yaourt à la consonance italienne qui sont très drôles au début. Mais à la longue, cela devient de la torture, surtout lorsque vous jouez sur de longues sessions, sans compter les “Marioooo” criés par Luigi et les “Luigiiii” de Mario dès que le frère en vert fait une boulette. Cela sera à la sensibilité de chacun mais leur avoir donné autant de “lignes de dialogue” casse parfois un peu l’immersion à force de les entendre baragouiner dans leur moustache. Cela aura le mérite de nous avoir tiré plusieurs fois des rires nerveux.

Au niveau des graphismes, c’est une réussite. Nous sommes loin d’être dans un réalisme absolu Full 4K avec des poils de moustache modélisés au pixel près et l’objectif n’est clairement pas là. Le chara-design est simple mais efficace, offrant une lisibilité claire dans le gameplay. Les décors sont justes et vous permettent de comprendre clairement quoi faire, où aller, comment résoudre les énigmes. Nous ne sommes pas bloqués et c’est l’essentiel. Certains backgrounds sont même riches en contenu, pour ceux qui ont l’œil, sans que cela n’apporte rien au gameplay. Juste des petites scènes de vie, des statues, des décors qui sont là pour ancrer davantage chaque zone, chaque île dans son univers et dans le monde de Connexia. Sur la partie esthétique, les attaques synchronisées sont spectaculaires et augmentent crescendo dans la grandeur et la démesure, ce qui est vraiment plaisant et satisfaisant lorsque nous parvenons à les exécuter à la perfection. Le seul petit problème visuel réside quelques fois dans la perspective pour tenter de surprendre les ennemis avec un saut bien placé ou un coup de marteau pour déclencher les combats. Il nous est très fréquemment arrivé d’atterrir à côté ou de ne pas toucher un ennemi au marteau alors que nous étions parfaitement placés. Les conséquences étant franchement anodines sur le déroulement du combat, cela n’a rien de grave mais c’est frustrant sur le moment lorsque cela se produit.

Un dernier léger point à noter, nous avons constaté sur un accessoire ainsi que sur un bonus de rang que les traductions étaient incorrectes. Le-dit accessoire indique de réaliser des attaques avec “au moins” la mention Super sauf que l’effet se déclenche uniquement sur les mentions Super. Concernant le bonus, il est censé réduire le coût en PF des attaques frères de 30% mais dans les faits, le coût réduit n’atteint que rarement ce montant. Cela est d’autant plus flagrant lorsqu’il est cumulé avec la prise qui double le coût en PF pour augmenter les dégâts des attaques frères, les montants en PF ne suivent pas et la réduction indiquée n’est alors jamais appliquée en totalité. Probablement plus un bug de calcul ici qu’une mauvaise traduction. En espérant que ces petits cafouillages soient corrigés pour la sortie du jeu. Ils sont vraiment minimes et n’entachent pas la progression du jeu ni le reste de la traduction qui est exceptionnelle, avec une qualité d’adaptation très riche dans les jeux de mots et autres contenus traduits du jeu. Nous avons simplement un peu trop tenté d’optimiser notre partie dans le cadre du test, ce qui nous a permis de déceler ces petites incohérences.

Mario & Luigi : L’épopée fraternelle est disponible en boutique et sur l’eShop.