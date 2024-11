Sorti en 2011 sur PS3, Xbox 360 et 3DS, Sonic Generations est développé par la Sonic Team pour célébrer le 20ᵉ anniversaire du hérisson le plus rapide de l’univers vidéoludique. Cette sortie marquait une tentative de SEGA de réconcilier les fans des jeux 2D classiques avec ceux de la génération 3D, en offrant un titre qui combine le meilleur des deux époques. Il faut le dire, à part le 1er opus sur DreamCast, les Sonic en 3D peinent à convaincre les fans, surtout après la catastrophe Sonic 2006.

L’objectif était ambitieux : réunir les niveaux emblématiques de l’histoire de Sonic dans un jeu qui réinvente à la fois les mécaniques et les décors d’origine tout en conservant l’essence de ce qui a fait le succès de la franchise.

L’épisode de la réconciliation ?

Et les fans n’attendent que deux choses : le retour au gameplay de la série et celui de la réputation de la Sonic Team : rapide et nerveux. Et ça tombe bien, le gameplay est sans doute l’un des aspects les plus réussis de Sonic Generations. Le jeu propose deux approches différentes : la première avec le Sonic « classique » en 2D, pour une expérience de plateforme rappelant les premiers jeux de la série, la seconde avec le Sonic « moderne », pour des niveaux en 3D qui mélangent vitesse extrême et plateformes. Ce double gameplay permet aux joueurs d’explorer chaque niveau avec des styles de jeu distincts, qui mettent en valeur les différentes époques de la série.

Le Sonic « classique » fonctionne parfaitement pour les fans de la première heure. Les contrôles sont réactifs et l’on retrouve le plaisir de l’inertie propre aux jeux de l’époque. Quant à Sonic « moderne », il bénéficie des améliorations apportées aux jeux récents, avec une caméra dynamique et des segments de vitesse hallucinants. Malgré quelques problèmes de caméra lors de certains passages en 3D, l’expérience globale reste extrêmement satisfaisante.

Côté graphisme, Sonic Generations est aussi une belle réussite à l’époque de sa sortie sur PS5/Xbox 360. Chaque niveau est bien recréé avec des détails qui n’auraient pas été possibles dans les jeux originaux. La direction artistique offre des décors colorés et dynamiques, enrichis par des effets visuels modernes. Les niveaux, qui revisitent certains des plus emblématiques de la série (comme Green Hill Zone ou Chemical Plant), sont superbement rendus en haute définition. Le passage en 3D de certains niveaux montre toute la puissance de la Sonic Team pour marier nostalgie et modernité. C’est toujours le cas sur cette version Nintendo Switch. On en reparle un peu plus bas.

Logiquement, Sonic X Shadow Generations conserve la qualité graphique de Sonic Generations mais enrichit les environnements avec des effets lumineux et des détails qui s’accordent à l’atmosphère de Shadow, souvent plus sombre et plus mystérieuse. Des zones comme la Space Colony ARK sont revisitées avec une palette plus sombre et des effets visuels propres aux aventures de Shadow, tandis que les niveaux partagés entre Sonic et Shadow alternent les ambiances : des teintes vives pour Sonic et des tons plus froids pour Shadow. Le design de chaque niveau montre une attention spéciale à la dualité entre leurs styles, et l’ensemble profite pleinement de la HD.

L’aventure et l’histoire de Shadow se déroulent en parallèle des évènements principaux de la trame du jeu de base. On vous évitera tout spoil, mais shadow se fait emprisonner dans une faille spatio-temporelle qui s’apparente à un petit monde ouvert. On sent quand même une grosse inspiration à peine cachée d’un certain Bowser’s Fury.

On en redemanderait presque ?

La durée de vie de la partie classique de Sonic Generations est relativement courte, avec environ 6 à 8 heures pour terminer l’histoire principale. Cependant, le jeu propose de nombreux défis annexes, ainsi que des missions spéciales pour chaque niveau, qui permettent de débloquer du contenu additionnel comme des musiques et des illustrations. Les joueurs à la recherche du 100 % pourront facilement doubler cette durée en tentant de réaliser des scores parfaits dans chaque niveau et en collectionnant les nombreux objets cachés. Quelques bonus ont été ajoutés au jeu de base mais il reste pratiquement identique au jeu initial. On a la chance d’avoir ce Shadow Generations que l’on peut comparer à une très grosse extension. Bien que certains passages avec Shadow puissent être plus lents et plus techniques, l’équilibre global entre leurs styles fait de cette version un hommage complet aux différents aspects de la franchise.

Déjà peu marquante à l’époque, les ajouts de Shadow à la trame scénaristique se font timidement et au final, l’histoire reste toujours un défaut de ce Sonic x Shadow Generations, mais l’intérêt de cet opus n’est pas là.

Côté bande sonore, Sonic Generations est un véritable hommage à la série. Les musiques emblématiques de chaque niveau ont été remasterisées pour l’occasion, et on trouve un plaisir indéniable à redécouvrir des morceaux comme le thème de Green Hill Zone ou de City Escape. La bande-son propose également des versions alternatives des pistes, qui s’adaptent à l’époque « classique » ou « moderne » de Sonic, renforçant encore l’immersion dans ce voyage à travers l’histoire de la série. Les compositions originales se mêlent parfaitement aux remixes, créant une expérience sonore à la fois nostalgique et moderne.

Et sur Switch, ça tourne ?

En mode docké, Sonic Generations tourne en 1080p. Sur la partie Sonic du jeu, il fonctionne autour de 31,5 FPS, un taux de rafraîchissement irrégulier qui ne correspond pas à un standard de 30 ou 60 FPS. Cela entraîne un décalage dans la fluidité de l’image en raison des pointes dans les temps d’affichage des images (frame time). La version Xbox 360, bien que plus ancienne, offre une stabilité de framerate supérieure. Cela est dû à un fragment de code spécifique sur Switch qui entraîne un blocage du framerate et une utilisation accrue du CPU.

Shadow Generations, quant à lui, évite le problème spécifique des 31,5 FPS observé dans Sonic Generations. Cependant, cette partie souffre d’une instabilité sévère dans le rythme d’affichage des images (frame pacing), ce qui provoque une expérience visuelle très inégale par rapport aux autres versions du jeu. Ce problème d’instabilité du frame pacing rend le jeu moins fluide et entraîne des fluctuations dans la fréquence d’images qui affectent la réactivité et la perception à l’écran.

Les temps de chargement sur Nintendo Switch sont plus longs que sur les autres plateformes. Le jeu reste plus que jouable et agréable sur Nintendo Switch, mais si vous êtes à la recherche d’une fluidité parfaite 1080p 60 FPS, il faudra aller sur les autres versions.

Sonic x Shadow Generations est disponible pour environ 50€ en boutique et 49,99 € sur l’eShop en version standard. On notera qu’une version Digitale Deluxe propose des musiques supplémentaires tirées d’anciens opus, une apparence de Terios inspirée du concept original de Shadow, des visuels inédits, le pack Sonic 3, le film avec la voix de Keanu Reeves et plus encore. Et si vous avez pris le jeu de base sur l’eShop ou en physique, vous pouvez juste prendre le Season Pass Digital pour 11,99€ (quand même).