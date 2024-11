Eric Barone, connu sous le nom de ConcernedApe, continue d’apporter un soutien constant à Stardew Valley en le mettant régulièrement à jour, même plus de huit ans après sa sortie. Il a consacré beaucoup de temps pour adapter la version 1.6 aux consoles et aux plateformes mobiles.

Récemment, le créateur a partagé des nouvelles avec les fans sur les réseaux sociaux. Après une longue attente, les joueurs pourront enfin découvrir la mise à jour 1.6 dès demain, le 4 novembre.

Everything is still on track for Nov. 4th: 1.6 update on Switch, Xbox, PlayStation, iOS & Android. All platforms will receive the new 1.6.9 update as well, including PC.

— ConcernedApe (@ConcernedApe) October 24, 2024