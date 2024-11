Nintendo Music est une toute nouvelle application qui apporte les bandes-son de Nintendo sur vos appareils intelligents : des rythmes emblématiques de Super Mario Bros. aux vastes paysages sonores de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, en passant par les mélodies entraînantes de Splatoon 3 et bien plus encore. Exclusivement réservée aux membres de Nintendo Switch Online sans frais supplémentaires, toute personne ayant un abonnement peut utiliser l’application pour commencer son propre voyage musical à travers près de 40 ans d’histoire de Nintendo.

Avec Nintendo Music, vous pouvez diffuser des chansons directement depuis l’application ou les télécharger pour une écoute hors ligne. Recherchez des chansons par titre de jeu, nom de piste, nom de liste de lecture, ou même explorez par captures d’écran. Besoin de musique d’ambiance pendant que vous travaillez ou étudiez ? Vous pouvez faire jouer les morceaux en boucle ou étendre certaines pistes à 15, 30 ou 60 minutes pour une écoute ininterrompue. Pas besoin de vous inquiéter pour les spoilers, car vous pouvez filtrer les bandes-son qui pourraient révéler certains moments clés.