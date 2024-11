Avec un peu de retard cette fois, voici Les résultats Nintendo du deuxième trimestre 2024-25 (Juillet – Septembre 2024).

La Nintendo Switch a été livrée à 2,62 millions d’exemplaires ce trimestre, en baisse par rapport aux 2,93 millions d’unités de l’année dernière. Maintenant la Nintendo Switch est à plus de 146,04 millions à ce jour. La Switch reste la 3e console la plus vendue de tous les temps, toujours derrière la Nintendo DS à 154 millions, et la PlayStation 2 à 158 millions.

Répartition des chiffres de la Switch par modèle :

– La Nintendo Switch de base a été livrée à 730 000 unités (soit 28 % des livraisons de ce trimestre).

– La Nintendo Switch OLED a été livrée à 1,25 millions d’unités (48%)

– La Nintendo Switch Lite a expédié 640k unités (24%)

Côté jeux, 1,3 milliard de jeux ont été vendus sur Switch depuis mars 2017, dont 39,64 millions durant le trimestre écoulés. En moyenne, 9 jeux sont vendus pour chaque Switch sur le marché (à ce jour).

The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom fait ses débuts avec 2,58 millions d’unités expédiées en 5 jours. Paper Mario : The Thousand-Year Door a dépassé les 1,94 millions d’unités (+180k copies en 3 mois). Il dépasse les ventes à vie du jeu original (1,91 million d’unités sur Gamecube). Luigi’s Mansion 2 HD s’est encore vendu à 380 000 exemplaires. Soit un total de plus de 1,57 million d’unités.

MEILLEURES VENTES SWITCH FIRST-PARTY : (entre parenthèses, l’évolution entre le 1er juillet et le 31 septembre 2024)

1) Mario Kart 8 Deluxe : 64,27 millions (+ 1,37 million)

2) Animal Crossing : New Horizons : 46,45 millions (+ 600.000)

3) Super Smash Bros. Ultimate : 35,14 millions (+ 480.000)

4) The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 32,29 millions (+ 240.000)

5) Super Mario Odyssey : 28,5 millions (+ 240.000)

6) Pokémon Epée & Bouclier : 26,44 millions (+ 90.000)

7) Pokémon Ecarlate & Violet : 25,69 millions (+ 400.000)

8) The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : 21,04 millions (+ 240.000)

9) Super Mario Party : 20,98 millions (+ 140.000)

10) New Super Mario Bros. U DX : 17,77 millions (+ 160.000)

Les ventes numériques atteignent 79,2 milliards de yens pour Nintendo (-19% par rapport à 2023). Si l’on considère les titres Switch avec une version physique, les ventes numériques atteignent 33,7%, les ventes physiques restant largement majoritaires.

Les 70 millions de ventes 1st party connues sur Nintendo Switch (publiées par Nintendo uniquement).

Source 1, source 2