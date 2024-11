La licence légendaire METAL SLUG ajoute un poids-lourds de plus à son catalogue constellé de grands classiques : l’éditeur Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Streets of Rage 4) et le développeur Leikir Studio (Rogue Lords, Synergy) annoncent aujourd’hui la sortie de la très attendue incursion tactique Metal Slug Tactics, disponible au prix de 24,99 € sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Game Pass.

Tout à la fois hommage vibrant et nouvelle approche audacieuse d’une licence historique du jeu vidéo, Metal Slug Tactics transpose le charme arcade explosif de ses aînés sur une grille tactique où s’impose le talent stratégique. Préparez-vous à lancer des attaques aériennes, à déclencher de puissantes attaques spéciales et à contrer les mouvements ennemis sur plus de 20 types de missions, réparties sur 100 cartes extrêmement détaillées et entièrement dessinées à la main. La persévérance est essentielle, pour les aficionados de la licence comme celles et ceux qui la découvrent aujourd’hui. Apprenez de vos échecs lors des runs précédents et pavez le chemin de votre victoire écrasante en grimpant de niveau, en adaptant votre arsenal et en faisant parler la poudre, coûte que coûte, dans cette adaptation tactique détonante de la licence METAL SLUG.

Une bande-annonce de lancement électrique dévoile les deux derniers personnages jouables, qui font leur grand retour sur le champ de bataille :

La Peregrine Falcons Squad, aux prises avec les sbires du Général Morden, est à l’honneur de cette nouvelle vidéo qui voyage de jungles luxuriantes en déserts arides et autres paysages urbains. Complétez les objectifs pour gagner l’expérience nécessaire pour monter de niveau et ainsi débloquer nouveaux pouvoirs et modes d’armes inédits, mais attention : une plus grande puissance de feu implique un défi encore plus relevé. Les enjeux de position et de synergie sont au cœur du gameplay stratégique de Metal Slug Tactics, qui ne resserre jamais son étreinte tactique.

La bande-annonce est également l’occasion d’introduire deux nouveaux personnages jouables, qui apportent chacun leurs propres pouvoirs sur le champ de bataille :

Nadia Cassel , figure incontournable de nombreux jeux METAL SLUG, fait ses débuts dans Metal Slug Tactics . Connue pour son goût prononcé pour la robotique et les mines électriques, elle va donner du fil à retordre aux ennemis qui auront le malheur de croiser sa route.

, figure incontournable de nombreux jeux METAL SLUG, fait ses débuts dans . Connue pour son goût prononcé pour la robotique et les mines électriques, elle va donner du fil à retordre aux ennemis qui auront le malheur de croiser sa route. Trevor Spacey, la caution humoristique de METAL SLUG, est lui aussi de retour, mais avec de toutes nouvelles intentions grâce à sa maîtrise du contrôle mental et ses puissantes compétences de ninja.

Ensemble, Trevor et Nadia vont éparpiller leurs ennemis façon puzzle en utilisant les armes emblématiques des classiques d’antan.

Le lancement de Metal Slug Tactics est également l’occasion de retrouver la musique du talentueux Tee Lopes (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Sonic Mania, le DLC Mr. X Nightmare de Streets of Rage 4), qu’il est possible d’acquérir en version numérique sur Steam ou en vinyles, grâce à Kid Katana Records. Il ne sera pas plus compliqué de botter des fesses et lancer des frappes aériennes en remuant la tête sur ses beats entêtants.

Metal Slug Tactics est développé par Leikir Studio, avec le soutien de Dotemu et un accès à la licence fourni par SNK, son propriétaire.