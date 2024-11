Le jeu est disponible aujourd’hui avec de tout nouveaux hits, des classiques indémodables, un mode carrière original et un gameplay amélioré.

Préparez-vous à faire de chaque occasion une expérience musicale inoubliable avec Let’s Sing 2025, désormais disponible sur toutes les principales plateformes de jeu.

Qu’il s’agisse d’une fête de famille, d’un dîner entre amis ou d’une véritable soirée, Let’s Sing 2025 est le moyen idéal de rassembler les gens autour de la musique et du spectacle.

Cette dernière édition de la série de karaoké préférée des fans propose une large sélection de chansons interprétées par des stars internationales et locales, figurant parmi les plus grands succès du moment. Ces titres comprennent des succès récents d’artistes français tels que Keblack, Adèle Castillon, Louane et Mika, ainsi que des talents internationaux comme Ariana Grande, Benson Boone et Jung Kook.

Quelle que soit l’ambiance, Let’s Sing 2025 a quelque chose à offrir à tout le monde.

Conçu pour des parties à plusieurs, Let’s Sing 2025 est idéal pour les fêtes de fin d’année ou les soirées entre amis. Il inclut de nombreux modes multijoueurs et coopératifs, ce qui en fait le jeu idéal pour les soirées en famille, les fêtes ou les moments de détente entre amis.

Grâce à des contrôles simples et intuitifs, mais aussi à la possibilité de jouer jusqu’à quatre personnes, tous les joueurs, quel que soit leur niveau, peuvent prendre un micro et prendre part à la performance !

Si vous n’avez pas ou plus de micros disponibles, aucun problème : jusqu’à quatre smartphones peuvent être connectés et transformés en micros grâce à l’application Let’s Sing Companion.

Découvrez un gameplay revisité avec des fonctionnalités améliorées et faites ainsi l’expérience de toutes nouvelles sensations dans vos modes de jeux préférés : Classic, Feat et Let’s Sing Festival. Une toute nouvelle histoire est également disponible dans le mode Carrière.

Pour ceux qui souhaitent étoffer leur collection de chansons, le Passe VIP actualisé enrichit le catalogue de plus de 150 titres : des hits actuels aux classiques intemporels, en passant par des hymnes incontournables. Un catalogue qui répond à toutes les envies, pour toutes les occasions et tous les goûts musicaux.

Chaque exemplaire du jeu comprend un mois de Passe VIP, quatre mois avec l’édition Gold et treize mois avec l’édition Platinum. Les abonnés au programme PROS bénéficient d’un mois d’accès supplémentaire.

Caractéristiques :

Les modes Classic et Feat proposent un gameplay adapté à tous les styles de jeu.

Les modes multijoueur et coopératif offrent tout ce dont vous avez besoin, des défis compétitifs aux duos décontractés. Les solistes, quant à eux, peuvent briller en chantant à tue-tête sur leurs morceaux préférés ou en prenant le temps d’affiner leurs compétences vocales.

Les joueurs pourront dépasser le cadre de leur salon et se rendre en ligne avec Let’s Sing Festival pour défier d’autres amateurs de karaoké dans le monde entier. Les classements en ligne et les récompenses musicales saisonnières Let’s Sing permettent d’organiser les meilleures épreuves de chant.

Le mode carrière remanié offre un voyage inoubliable, où les joueurs pourront faire équipe avec des personnages charismatiques ! De nombreux défis à couper le souffle les attendent à sur la route de la célébrité dans la ville mémorable de Soundtown.

Enfin, les joueurs pourront personnaliser leur expérience Let’s Sing 2025 grâce à des avatars personnalisés, débloquant de nouvelles tenues et de nouveaux styles au fur et à mesure de leur progression dans le jeu.

Que vous soyez un pro du karaoké ou que vous cherchiez simplement un moyen amusant de rassembler vos amis, Let’s Sing 2025 offre une expérience de chant divertissante et immersive.

Let’s Sing 2025 est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Let’s Sing 2025 comprend :