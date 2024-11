En Europe, Nintendo partage le Top 15 mensuel des jeux Nintendo Switch via la fonctionnalité Actualités de la console. Le Top 15 ci-dessous répertorie les jeux les plus vendus sur le Nintendo eShop en octobre 2024, et ne concerne que les téléchargements payants du Nintendo eShop.

Voici le dernier Top 15 mensuel des jeux sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch en Europe, couvrant la période allant du 1er au 31 octobre 2024 !

1. Super Mario Party Jamboree

2. Zelda: Echoes of Wisdom

3. Minecraft

4. EA Sports FC 25

5. Stardew Valley

6. Mario Kart 8 Deluxe

7. Nintendo Switch Sports

8. Super Mario Bros. Wonder

9. Animal Crossing: New Horizons

10. Neva

11. Just Dance 2025 Deluxe Edition

12. Sonic x Shadow Generations

13. It Takes Two

14. Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch

15. Yakuza Kiwami