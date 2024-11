WayForward a dévoilé la date de sortie du DLC Double Dragon pour River City Girls 2, précédemment annoncé. Ce contenu additionnel, qui intègre Billy et Jimmy Lee de Double Dragon, sera disponible sur Switch dès le 12 novembre.

Apparus pour la première fois dans le célèbre jeu d’arcade Double Dragon de 1987, Billy et Jimmy Lee (à ne pas confondre avec Bimmy et Jammy) font partie des personnages les plus demandés par les joueurs de River City Girls 2 depuis la sortie du jeu. Les deux frères jumeaux arrivent avec un style de combat unique, incluant une panoplie de coups de poing, de coups de pied, de projections et d’attaques spéciales, avec des mouvements emblématiques de leurs aventures passées, comme le coup de cyclone tournoyant, le coup de genou ascendant et bien plus encore. Les deux personnages sont également intégrés au mode histoire de River City Girls 2, avec des voix fournies par les comédiens Dan Avidan (Billy) et Arin Hanson (Jimmy) du duo Game Grumps. Ce DLC comprend également une nouvelle chanson vocale épique interprétée par Hanson et Avidan (avec une musique composée par Megan McDuffee), ainsi qu’un nouveau maître de dojo qui remplacera Billy et Jimmy pendant qu’ils sont occupés à botter des fesses.

En plus du contenu premium, une mise à jour gratuite sera également disponible pour tous les détenteurs de River City Girls 2. Elle ajoutera une bande dessinée animée sur le thème de Double Dragon, deux nouvelles boutiques, de nouveaux accessoires et bien plus encore. Davantage de détails sur ce contenu seront dévoilés à l’approche de la sortie du DLC.