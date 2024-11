L’emblématique camion Grave Digger™ Monster Jam™ revient encore plus fort dans Monster Jam™ Showdown ! Préparez-vous à chauffer la piste avec trois versions commémoratives, disponibles aujourd’hui dans le DLC Grave Digger™ Legacy.

Les fans peuvent célébrer cet héritage avec les éditions Grave Digger™ 30th et 25th Anniversary, un clin d’œil aux camions qui ont concouru lors des saisons 2012 et 2007. De plus, Grave Digger™ Encore, un modèle 2022 inspiré du design original de 1982, rend hommage à la persévérance de l’un des camions les plus célèbres.

Le DLC Monster Jam Showdown – Grave Digger™ Legacy est inclus dans le Season Pass Monster Jam Showdown ou peut être acheté séparément.