Pour fêter ça, du nouveau contenu est disponible dont un Set Anniversaire, des versions alternatives des cartes Evil★Jumelle et 1000 Gemmes gratuites

Windsor, Royaume-Uni – le 7 novembre 2024 – Konami Digital Entertainment, B.V. (KONAMI) annonce aujourd’hui le lancement de la « Campagne pour commémorer les 1000 jours depuis le lancement », qui célèbre le cap des 1000 jours depuis la sortie mondiale de Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL avec du nouveau contenu.

Lancé en février 2022 dans le monde entier, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL propose mois après mois des Duels cross-platform passionnants, des graphismes époustouflants qui donnent vie aux cartes, ainsi que des événements et des tournois. Désormais un incontournable du Yu-Gi-Oh! World Championship, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL est la façon ultime de profiter du célèbre jeu de cartes sur les plateformes de jeu modernes.

Pour célébrer cette étape, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL offre un total de 1000 Gemmes gratuites aux joueurs qui se connectent durant la campagne, ainsi qu’un Ticket de Pack qui peut être utilisé dans la boutique du jeu pour obtenir le tout nouveau Pack « La voie de la Lumière ». Pour couronner le tout, les joueurs qui se connectent peuvent également acheter du contenu in-game, dont un Set Anniversaire contenant des accessoires à thème, un Terrain de Duel, des Protège-cartes, une Boîte de cartes, une Icône et plus encore grâce à leurs Gemmes.

Les fans du jeu de cartes Yu-Gi-Oh!, et plus particulièrement ceux qui ont regardé le film d’animation Yu-Gi-Oh! CARD GAME THE CHRONICLES, seront ravis de voir les versions alternatives des cartes Evil★Jumelle faire leur apparition dans Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Également disponible dans le Pack Secret « Illusions Électriques », le thème Evil Jumelle comprend des monstres Démon TÉNÈBRES ou LUMIÈRE basés sur Evil★Jumelle Ki-sikil et Evil★Jumelle Lil-la, qui s’unissent pour former une combinaison dévastatrice.

Pour les joueurs qui désirent acquérir des Gemmes supplémentaires, des promotions sont actuellement disponibles dans la boutique in-game. Les promotions tout comme les bonus de connexion seront disponibles jusqu’au 9 janvier 2025.

Les Duellistes peuvent découvrir davantage de détails sur cette nouvelle étape lors d’un livestream officiel qui aura lieu le 7 novembre à 19h30 sur les chaînes Twitch et YouTube des jeux vidéo Yu-Gi-Oh!. Il comprendra des démos des nouvelles cartes, ainsi que des conversations avec Emre Kizilates, premier Champion du Monde de Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, et Ben Kreutzkamp, participant au World Championship de cette année, autour de l’évolution de Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL depuis son lancement il y a 1000 jours.

Le Shadow Duelist revient le 24 novembre :

Les célébrations continuent avec la deuxième édition du tournoi Shadow Duelist. Le mois dernier, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL a introduit le tournoi Shadow Duelist, une démonstration de force épique avec un célèbre invité surprise et des prix à remporter. Ce mois-ci, un nouveau challenger approche Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL et s’apprête à affronter le meilleur Duelliste du tournoi.

Les fans pourront suivre l’action et découvrir l’identité du nouveau Shadow Duelist le 24 novembre dès minuit sur les chaînes Twitch et YouTube officielles des jeux vidéo Yu-Gi-Oh!.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL propose des Duels en résolution 4K*, plus de 10 000 cartes à collectionner**, un mode solo, des affrontements en ligne, des événements et bien plus encore.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL est disponible gratuitement avec des achats in-game sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Nintendo Switch, iOS et Android.