Le dernier rapport financier de Nintendo contient de nombreuses données intéressantes. Habituellement, à cette époque chaque année, Nintendo aime fournir une mise à jour sur le succès de la Nintendo Switch Online.

Selon Nintendo, il y a maintenant plus de 34 000 000 d’utilisateurs qui paient pour un abonnement Nintendo Switch Online au 30 septembre 2024. Pour ce qui est des détails à ce sujet, tout ce que Nintendo dit est que « bien que nous ayons observé une diminution des adhésions d’une année sur l’autre, en partie due à moins de nouvelles sorties au cours de l’année écoulée axées sur le jeu en ligne, de nombreuses personnes continuent d’apprécier Nintendo Switch Online ». Ils ont également déclaré que « de plus, le nombre de personnes optant pour le pack Nintendo Switch Online + Expansion, plus élevé, a augmenté régulièrement depuis que le service a commencé en 2021 ».

