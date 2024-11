Pokémon et une sélection de créateurs de contenu vont tenter de battre le titre du record du monde GUINNESS WORLD RECORDS™ ​ pour le plus long unboxing de cartes en direct, à l’occasion de la sortie de l’extension du Jeu de Cartes à Collectionner Écarlate & Violet – Étincelles Déferlantes.

The Pokémon Company International s’associe à des créateurs de contenu de toute l’Europe pour battre le GUINNESS WORLD RECORDS™ du plus long unboxing en direct

Au cours d’un marathon de 24 heures, des fans de toute l’Europe se relaieront afin de dévoiler des milliers de cartes de la nouvelle extension du JCC et de produits dérivés Pokémon

Écarlate & Violet – Étincelles Déferlantes sort aujourd’hui, le 8 novembre, avec les nouveaux Pokémon-ex Téracristal Stellaire et Pikachu ex

Les spectateurs pourront se connecter pour suivre l’événement sur les réseaux sociaux de The Pokémon Company International sur YouTube et Twitch à partir du 21 novembre à 13h

The Pokémon Company International se prépare à battre le GUINNESS WORLD RECORDS ™ du plus long unboxing en direct (vidéo), en proposant 24 heures de révélations consécutives avec des créateurs de contenu venant de toute l’Europe.

Cette tentative de record du monde célèbre la sortie de la nouvelle extension du jeu de cartes à collectionner Pokémon (JCC) Écarlate & Violet – Étincelles Déferlantes en vente aujourd’hui chez les revendeurs participants du monde entier.

Ce marathon d’une journée entière, qui débutera le jeudi 21 novembre à 13h et qui se terminera le vendredi 22 novembre à 13h, verra les fans et les streamers Pokémon du Royaume-Uni, de France, d’Allemagne, d’Italie et d’Espagne se lancer dans l’ouverture de produits Pokémon la plus épique de toute leur carrière, avec des surprises et des produits spéciaux en cours de route.

Les spectateurs pourront encourager leurs fans de Pokémon préférés sur la chaîne YouTube et Twitch de The Pokémon Company International. Ils devront garder les yeux bien ouverts s’ils veulent avoir une chance de gagner certains des packs et produits.

Dans l’extension Écarlate et Violet – Étincelles Déferlantes du JCC Pokémon, les joueurs et joueuses peuvent continuer à découvrir de magnifiques Pokémon-ex Téracristal Stellaire, dont Pikachu-ex avec sa puissante attaque Éclair Topaze. Les fans du DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro, Volume 2 : Le Disque Indigo, pourront collectionner les cartes de cette extension et combattre avec celles-ci sur le thème du Terra-Dôme (un paradis artificiel tout d’abord introduit dans le DLC pour les jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet), et pourront découvrir le gigantesque Noadkoko d’Alola en tant que Pokémon-ex Téracristal Stellaire ainsi que d’autres Pokémon puissants de type Dragon.

L’extension Écarlate et Violet – Étincelles Déferlantes est maintenant disponible dans les boosters, les Coffrets Dresseur d’élite et les collections spéciales dans les magasins participants du monde entier.

De plus, Écarlate et Violet – Étincelles Déferlantes est maintenant disponible en version numérique via l’application du Pokemon.fr/JCCL sur iOS, Android, macOS et Windows. Les Dresseurs et Dresseuses pourront collectionner de nouveaux Pokémon-ex Téracristal Stellaire, combattre à leurs côtés et recevoir des bonus en jeu en se connectant à l’application.

De plus, à compter de ce mois, les fans du JCC Pokémon auront la chance d’obtenir des cartes promo spéciales créées en collaboration avec “La série : Pokémon, les horizons” qui met à l’honneur les deux protagonistes de la série, Liko et Rhod, ainsi que leurs partenaires Pokémon. La carte promo spéciale de Poussacha sera disponible du 15 novembre 2024 au 15 décembre 2024, suivie de la carte promo spéciale de Chochodile disponible du 15 décembre 2024 au 15 janvier 2025, et une carte promo grand format de Terapagos et ses Amis sera disponible du 15 janvier 2025 au 15 février 2025 dans les magasins participants. Chaque carte aura le logo de “La série : Pokémon, les horizons”. Les cartes seront disponibles en cadeau contre achat dans la limite des stocks disponibles, et de plus amples détails seront communiqués bientôt sur où et comment les obtenir. Les termes et conditions s’appliquent.