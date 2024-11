Une bestiole attachante. De la plateforme. Beaucoup de couleurs. De la bonne humeur. Les bases semblent être posées pour concocter un jeu fun et addictif. Sommes-nous dans le vrai avec Nikoderiko: The Magical World ? C’est le moment de le savoir !

Lors de notre arrivée sur ce titre attendu (si si, tout de même…), nous avons été surpris par la forte sensibilité de notre curseur dans le choix des paramètres. Cette première impression est-elle annonciatrice d’un titre exigeant ? Avant de débuter l’aventure, le joueur est invité à sélectionner le niveau de difficulté souhaité : normal ou facile, ainsi que le nombre de joueurs : 1 ou 2 joueurs. Bien entendu, il est possible d’inviter un ami en cours de partie.

C’est qui Niko ?

L’ouverture se fait par une petite vidéo introductive mignonne et rondouillarde. Nous tenons le rôle de Niko, une mangouste (oui, il est utile de nous le préciser car malgré son air attachant, la ressemblance n’est pas si visible au premier coup d’œil !), épaulé par son acolyte Luna dans le cas d’une partie en tandem. Nous reviendrons sur cet aspect un peu plus tard dans le test afin de vous faire part de nos impressions sur le mode deux joueurs.

Niko et Luna arrivent sur une île luxuriante… mais peu accueillante ! Après quelques cabrioles, nous découvrons enfin la raison de notre venue : un fantastique trésor. Malheureusement, nous ne sommes pas les seuls sur le coup, et le prestigieux butin nous est rapidement dérobé par un certain Grimbald et ses sbires. Que l’aventure commence ! Allons mettre une petite raclée à ces malotrus qui osent mettre en péril cette bien jolie île !

Lors du démarrage de ce test, nous avons constaté une lecture difficile des dialogues entre les différents protagonistes du jeu. Les textes apparaissaient trop rapidement, ne laissant guère le temps au joueur de les lire. La réactivité des développeurs a été rapide et très efficace : les dialogues sont désormais à la bonne vitesse ! Un bon point pour les équipes en charge de ce jeu qui prouvent qu’elles restent disponibles pour des mises à jour dès que nécessaires. Mais trêve de bavardages, en route pour Nikoderiko: The Magical World !

Espèce : mangouste , ancêtre : bandicoot !

L’aventure se déroule sous la forme de mondes, eux-mêmes scindés en niveaux. Le joueur parcourt la carte au fil de pastilles qui révèlent une à une les tableaux disponibles. Un concept déjà vu mais qui fonctionne toujours.

Soyons francs et rapides : chaque stage est clairement une invitation à de nouvelles découvertes ! Nous avons été très souvent surpris par la capacité du titre à se renouveler, même si certaines mécaniques sont redondantes dans l’univers de la plateforme. Le joueur parcourt des environnements très variés, avec un jeu de profondeur particulièrement intéressant. En effet, la progression se fait régulièrement de gauche à droite, mais aussi au plus profond du décor. Les développeurs sont ainsi parvenus à donner beaucoup de fraîcheur à leur bébé qui nous étonne par ses multiples surprises.

Capable de glisser, sauter, planer mais aussi de monter sur de nombreuses bestioles aux capacités surprenantes, notre petite mangouste dispose ainsi d’un arsenal intéressant pour venir à bout du vilain bestiaire qui peuple les niveaux. Parfois la glissade est suffisante, d’autres devront recevoir un coup sur la tête, quand les derniers ne résisteront pas à une violente frappe au sol. Au joueur de prendre les bonnes décisions afin de pouvoir progresser. La vie est disponible sous la forme de petits cœurs, visibles au sommet gauche de l’écran.

Chaque tableau dispose de quelques potions pour retrouver de la vie, mais aussi un très grand nombre de bonus à collectionner. À commencer par de petites lucioles dorées, disponibles à l’unité ou en paquet, statiques ou mobiles. Des parchemins, des diamants, ainsi que les lettres N-I-K-O. Tout cela n’est bien entendu pas sans rappeler deux licences phares : Crash Bandicoot mais aussi Donkey Kong (et plus particulièrement celui sur SNES). Des compliments diront certains… une lassitude pour d’autres. Sachez que nous sommes dans le premier groupe ! Un petit clin d’œil est par ailleurs fait aux bandicoots pendant la partie… Nous apprécions !

Afin de récolter tous ces bonus, le titre regorge de passages secrets, de recoins, de petites zones lugubres à dévoiler. Les amateurs du 100% seront ravis ! La progression se fait sans difficulté majeure bien que certains passages soient un peu plus capricieux que d’autres… La présence de nombreux check-point facilite incontestablement la manœuvre !

Joie, couleur, lumière… mais quelques manquements

Nikoderiko: The Magical World nous offre un titre empli de bonne humeur, avec des personnages colorés et attachants, le tout évoluant dans des décors réussis avec un aspect enfantin qui n’est pas pour déplaire aux adultes. Certains détails conservent malgré tout une certaine brillance. Un léger aliasing est à souligner sur quelques personnages.

Après avoir globalement flatté vos mirettes, ce sont vos esgourdes qui pourront se délecter de quelques musiques bien choisies, parfaitement adaptées aux diverses situations du titre : que ce soit au cœur de la jungle, au plus profond de la mine, ou bien dans le vif du combat contre un vilain boss, le joueur est pleinement immergé dans l’aventure.

Nikoderiko : The Magical World n’est malheureusement pas parfait. A plusieurs reprises, la réactivité du titre n’était pas excellente, et plus particulièrement dans l’eau (mais pas que). Aussi, les temps de chargement sont particulièrement lents et ralentissent le rythme du jeu, ce qui est fort dommage. Enfin, nous avons été bloqués dans le décor lors de notre partie ce qui nous a obligé à relancer totalement le niveau en cours. Quelques ralentissements sont aussi à signaler en fin d’aventure.

Les nombreuses petites babioles à collecter tout au long du périple peuvent être échangées dans l’atelier contre deux types de coffres : classiques ou épiques. Bien entendu, le coût de ces derniers varie en fonction de ce qu’ils contiennent… Des musiques, des « figurines », et même des « concepts », permettant de visualiser la mise en place de quelques entités particulières. Tout cela n’apporte pas grand chose au titre initial mais nous apprécions la présence de tous ces bonus qui séduiront les joueurs qui aiment prendre le temps d’admirer le bestiaire d’un jeu de cette trempe.

Avec Madame Mangouste

Avec grand plaisir, nous avons pu parcourir de nombreux niveaux en multijoueur. La progression se fait alors en collaboration, à deux joueurs en local. La prise en main des personnages est tout aussi rapide, mais nous regrettons qu’ils se perdent si facilement de vue… En effet, l’écran ne s’élargit guère en présence de deux joueurs et il n’est pas toujours évident de rester à proximité l’un de l’autre. Une bonne coordination des joueurs est importante. Au delà de cet aspect, la partie à deux reste fun !

Nikoderiko: The Magical World est disponible sur l’eshop de la Nintendo Switch au prix de 30 euros environ.

Le saviez-vous ?

À ce jour, une trentaine d’espèces de mangoustes ont été recensées. La majorité vit en Afrique, mais il est possible d’en trouver quelques-unes en Asie et même en Europe. Rapides et agiles, ces petits prédateurs sont célèbres pour leur capacité à faire face aux serpents !