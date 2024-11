KOEI TECMO America et le développeur Kou Shibusawa ont annoncé que Romance of the Three Kingdoms 8 REMAKE, récemment sorti, recevra du contenu téléchargeable gratuit en décembre.

Bien que la date exacte ne soit pas encore confirmée, nous connaissons quelques détails sur ce qui vous attend. Le contenu téléchargeable prévu en décembre est le suivant :

Scénario “Lady Power”

Scénario “Those Loyal to the Han”

Portraits CG de “ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS VIII”

Romance of the Three Kingdoms 8 REMAKE est basé sur Romance of the Three Kingdoms VIII avec Power Up Kit, incluant les fonctionnalités “Tous les officiers jouables” et “Scénarios de toutes les périodes”, ainsi qu’une multitude de nouveaux contenus pour offrir l’expérience la plus complète de Romance of the Three Kingdoms à ce jour.

Grâce à la fonction “Tous les officiers jouables” améliorée, les joueurs peuvent prendre le contrôle des puissants dirigeants et des officiers qui les servent, ou être un officier libre et rejoindre une armée vagabonde. Cela permet aux joueurs de découvrir les Trois Royaumes de manière unique à chaque partie, grâce à de nombreuses nouvelles fonctionnalités et à la diversité des relations, qu’elles soient “Symbiotiques” ou “Antagonistes”, aussi bien sur le champ de bataille qu’en dehors.

Les relations “Symbiotiques” se créent lorsque le joueur interagit avec d’autres officiers via des commandes ou des événements et qu’un certain nombre de “sympathies” se produisent. Lorsqu’un joueur est en relation “Symbiotique” avec un autre officier, celui-ci rejoindra et aidera le joueur dans diverses situations, notamment dans les affaires domestiques, les conseils et les batailles. À l’inverse, si la relation est “Antagoniste”, l’officier n’acceptera pas les visites du joueur et pourra même le traquer sur le champ de bataille.

Un autre élément stratégique unique dans RTK8 REMAKE est l’ajout des puissants et uniques “Traits”. Les “Traits” sont des capacités spéciales possédées par certains officiers ayant accompli des exploits exceptionnels ou ayant des anecdotes mémorables dans l’histoire. Par exemple, Cao Cao peut agir deux fois dans les conseils, et Liu Bei peut rencontrer des officiers sans échouer !

La variété des relations développées tout au long de l’expérience est désormais clairement affichée grâce à plusieurs nouveaux éléments. Les joueurs peuvent vérifier la dynamique changeante de chaque relation grâce au “Graphique des relations”. Celui-ci montre non seulement les relations comme les “Frères jurés” et les “Époux”, mais aussi des relations spéciales comme les “Partenaires destinés”, “Rivaux” et “Ennemis jurés”, ainsi que les connexions “Symbiotiques” et “Antagonistes”. Au fur et à mesure que les relations se renforcent, le “Lien Forger” peut même se produire pendant les batailles et les missions, permettant de meilleures performances grâce aux capacités de groupe dans diverses situations.

De plus, de nombreux événements du jeu, allant des incidents historiques majeurs aux anecdotes d’officiers, peuvent désormais être initiés par les officiers eux-mêmes via des “Histoires”. Cela permet aux joueurs de choisir les événements auxquels ils souhaitent participer. Certains événements proposent des choix, et les décisions du joueur influenceront de manière dynamique les vies des officiers et l’avenir des Trois Royaumes.