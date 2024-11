Vous le savez, Nintendo est hypervigilant à l’égard du piratage et de l’émulation. Bien que le débat concernant l’émulation fasse toujours rage, on sait jusqu’où Nintendo est prêt à aller pour lutter contre le piratage.

Le streamer EveryGameGuru diffuse en continu des jeux manifestement piratés. Non seulement EveryGameGuru diffusait des jeux Switch qui n’avaient pas encore été commercialisés, mais il conseillait également à ses spectateurs de pirater les jeux de Nintendo. Il s’est livré à ces activités sur Discord, YouTube, Twitch, Kick et d’autres plateformes.

Nintendo a supprimé quelques chaînes et comptes d’EveryGameGuru, ce qui a conduit le streamer à envoyer un courriel directement à Nintendo. Con comme un balais, il a expliqué à Nintendo qu’il avait « un millier de chaînes tampons » sur lesquelles il pouvait streamer et qu’il « pouvait faire ça toute la journée ». Il s’est également engagé à indiquer à ses spectateurs des émulateurs Switch afin qu’ils puissent jouer aux jeux de Nintendo sans avoir à acheter une Switch. Nous savons tout cela parce que Nintendo a maintenant officiellement déposé une plainte contre EveryGameGuru pour ses actions.

Nintendo réclame 150 000 dollars par violation de ses droits d’auteur, et comme Nintendo affirme qu’EveryGameGuru a diffusé du contenu piraté à au moins 50 reprises au cours des deux dernières années, cela signifie qu’il devra 7,5 millions de dollars à Nintendo. Espérons qu’un tel énergumène prenne le plus chère possible.