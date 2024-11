Nintendo recrute actuellement de nouveaux membres pour le développement du cloud au Japon.

L’entreprise a partagé une nouvelle annonce de recrutement sur les réseaux sociaux, à la recherche de développeurs pour son cloud privé, incluant des ingénieurs en Windows et Linux, ainsi que des ingénieurs en infrastructure cloud et en virtualisation pour des postes à Kyoto et Tokyo. Les principales missions pour ces postes de développement du cloud impliquent la construction et l’application d’un cloud privé destiné au département de développement de logiciels et de matériels de Nintendo.

Pour le poste d’ingénieur Windows et Linux, une expérience dans au moins l’un des domaines suivants est requise :

Développement UEFI/BIOS

Développement de noyau/UI/pilotes de périphériques sous Windows ou Linux

Conception d’éléments d’évaluation logique pour valider l’intégrité de l’hôte et du système invité, et création d’environnements d’évaluation efficaces

Responsabilités :

Assurer la vérification complète des performances des hôtes et des instances virtuelles dans le développement et l’exploitation d’un cloud privé.

Développer, construire et exploiter un cloud privé destiné aux départements de développement de produits logiciels et matériels.

Concevoir et examiner les éléments de validation pour vérifier la cohérence entre les hôtes et les invités du cloud privé.

Construire et gérer un environnement de test efficace pour l’exploitation du cloud privé.

Expérience professionnelle et compétences souhaitées :

Maîtrise du noyau Windows ou Linux.

Connaissance approfondie de l’UEFI/BIOS.

Expérience dans le développement de logiciels ou systèmes d’exploitation embarqués.

Expérience dans la création, la maintenance de modèles de machines virtuelles et la gestion du cycle de vie des instances virtuelles.

Profil recherché :

Motivation à répondre aux demandes techniques avancées des développeurs de jeux.

Intérêt pour le développement et la construction de systèmes intégrant des mécanismes innovants et de grande envergure.

Intérêt pour la gestion efficace de grands ensembles de serveurs à haute charge.

Conditions de travail

Heures de travail : Noyau horaire de 10h00 à 15h00, avec une pause d’une heure (journée de travail standard de 7h45).

Congés et jours de repos

125 jours de congés annuels (2024).

Repos : Semaine de travail de cinq jours, repos les week-ends et jours fériés.

Congés : Congés payés annuels, congés spéciaux, congés d’été et congés de fin d’année.

Salaire annuel moyen

9,62 millions de yens (en mars 2024 pour les employés permanents).

Ce montant comprend les salaires de base et les primes, hors frais de transport.

Avantages sociaux

Système : Diverses assurances sociales, aide au logement, plan de retraite, prestations flexibles, épargne salariale, assurance collective, assurance invalidité de longue durée, indemnités pour événements familiaux, systèmes liés à la garde d’enfants et à l’aide aux personnes âgées, congés de récupération, système de conservation des congés payés, partenariat de couple, etc.

Autres avantages : Centre de vacances (à Mihama, préfecture de Fukui), soutien pour les activités de club, etc.

Mesures anti-tabac

Non-fumeur en intérieur, espace fumeur en extérieur.

Localisation

Sièges sociaux, bâtiments de développement, usine d’Uji, succursale de Tokyo.

—

Pour le poste d’ingénieur en infrastructure cloud et virtualisation, une expérience dans l’un des domaines suivants est demandée :

Expérience en recherche, vérification, exploitation, développement et personnalisation d’hyperviseurs existants tels que ESXi, KVM, Hyper-V.

Connaissance approfondie du noyau Linux et des technologies de virtualisation (comme QEMU).

Expérience en gestion d’environnements virtuels pour l’exploitation de cloud privé, y compris la recherche, la vérification, l’exploitation, le développement, la personnalisation et les tests.

Expérience en conception, implémentation et personnalisation de plateformes de virtualisation telles qu’OpenStack, VMware, Xen, OpenNebula.

Responsabilités :

Responsable du développement, de la personnalisation, du débogage et de l’exploitation des hyperviseurs dans le cadre du développement et de l’exploitation d’un cloud privé.

Développement, construction et exploitation d’un cloud privé utilisé par le département de développement de produits logiciels et matériels.

Développement, exploitation et personnalisation du BIOS, du système d’exploitation et des pilotes de périphériques pour les instances virtuelles sur le cloud privé.

Recherche, vérification, exploitation, développement, personnalisation et test des hyperviseurs pour l’exploitation du cloud privé.

Expérience professionnelle et compétences souhaitées :

Maîtrise des systèmes de fichiers (LVM, ZFS, etc.).

Expertise en exploitation et développement de technologies de conteneurisation.

Expérience avec NVIDIA GRID.

Expérience en développement et exploitation d’applications utilisant des API de gestion de virtualisation (telles que Libvirt).

Expérience dans l’exploitation d’environnements de conteneurisation avec LXD.

Profil recherché :

Motivation à répondre aux exigences techniques avancées des développeurs de jeux.

Intérêt pour le développement et la mise en place de systèmes de grande envergure et innovants.

Intérêt pour la gestion efficace de vastes groupes de serveurs à forte charge.

Conditions de travail

Heures de travail : Noyau horaire de 10h00 à 15h00, avec une pause d’une heure (journée de travail standard de 7h45).

Congés et jours de repos

125 jours de congés annuels (2024).

Repos : Semaine de travail de cinq jours, repos les week-ends et jours fériés.

Congés : Congés payés annuels, congés spéciaux, congés d’été et congés de fin d’année.

Salaire annuel moyen

9,62 millions de yens (en mars 2024 pour les employés permanents).

Ce montant comprend les salaires de base et les primes, hors frais de transport.

Avantages sociaux

Système : Diverses assurances sociales, aide au logement, plan de retraite, prestations flexibles, épargne salariale, assurance collective, assurance invalidité de longue durée, indemnités pour événements familiaux, systèmes liés à la garde d’enfants et à l’aide aux personnes âgées, congés de récupération, système de conservation des congés payés, partenariat de couple, etc.

Autres avantages : Centre de vacances (à Mihama, préfecture de Fukui), soutien pour les activités de club, etc.

Mesures anti-tabac

Non-fumeur en intérieur, espace fumeur en extérieur.

Localisation