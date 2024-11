Encore une belle semaine pour notre sélection des promotions sur l’eShop ! Au programme, des petites comme des grandes pépites, et toujours à des prix alléchants !

Moving Out

4,99€ au lieu de 24,99€

L’un des classiques de Team17 atteint un prix vraiment minuscule ! Moving Out est disponible sur l’eShop au lieu de 4,99€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 25 novembre !

Le concept de Moving Out est simple. Seul ou avec ses amis, nous incarnons une équipe de déménageurs qui doit ranger les objets dans le camion avant le temps imparti, et ce, peu importe la méthode utilisée. Ce jeu offre de très belles soirées (pour cinq euros seulement) avec son entourage et notre testeur lui avait mis la note de 8,4 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Yaga

6,24€ au lieu de 24,99€

Nous continuons avec cette autre belle promotion. Yaga est sur l’eShop à 6,24€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 20 novembre.

Yaga est un action-RPG de toute beauté. Que ce soit par son gameplay, son humour noir, son style graphique puisant dans la culture slave, sa rejouabilité, sa musique, le jeu réussit un quasi sans faute. Pour six euros, c’est une belle affaire. Notre testeuse lui avait mis la note de 8,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter

4,49€ au lieu de 29,99€

Continuons avec les belles aventures à tout petit prix. Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter est disponible sur l’eShop au prix de 4,49€ au lieu de 29,99€ jusqu’au 28 novembre.

Prêts à mener l’enquête ? Cet opus autour du célèbre détective est très réussi. Si les amateurs du genre pourront trouver le jeu trop facile, les autres pourront se laisser porter par ce portage du jeu de 2016 aux mécaniques intéressantes et à la narration maîtrisée. Nous lui avions d’ailleurs la note de 7,7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Dead Cells

12,49€ au lieu de 24,99€

Nous continuons avec un jeu français, et quel jeu ! Dead Cells est actuellement sur l’eShop au prix de 12,49€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 24 novembre.

Dead Cells est une pépite, un must have pour les fans de metroidvania et une référence dans l’industrie vidéoludique. Que ce soit son gameplay nerveux et exigeant, son level design de qualité, sa direction artistique maitrisée, son énorme contenu… Dead Cells est pafait et c’est pourquoi notre testeur lui avait mis la note (très haute) de 9 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

Let’s Build a Zoo

6,71€ au lieu de 16,79€

Nous terminons avec un jeu que nous adorons tout particulièrement. Let’s Build a Zoo est en promotion sur l’eShop à 6,71€ au lieu de 16,79€ jusqu’au 19 novembre !

Let’s Build a Zoo est un jeu délirant dans lequel nous gérons notre zoo. Cependant, celui-ci est loin d’être dans les « normes » ; vous pouvez aussi bien créer de nouvelles espèces à coup de mutations génétiques ou berner les visiteurs avec de « faux animaux » ! Notre testeuse lui avait mis à sa sortie la note de 7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.