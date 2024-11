Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Stray – 5.7GB

Tetris Forever – 5.3GB

Goblin Slayer: Another Adventurer – Nightmare Fest – 2.6GB

Shinjuku Soumei – 2.6GB

Platform 9: No Way Out – 2.1GB

Dorfs: Hammers for Hire – 2.0GB

Touhou Spell Carnival – 1.8GB

Project 13: Taxidermy Trails – 1.8GB

BodyRec Assault Shooter – 1.8GB

Nairi: Rising Tide – 1.7GB

Homecoming: Kitaku – 1.6GB

Cook For Love – 1.6GB

Little Big Adventure: Twinsen’s Quest – 1.4GB

Bear Simulator – Ragnarok’s Rise Survival – 1.2GB

Amedama – 1.1GB

Petit Island – 1.0GB

Servonauts – 1.0GB

Rage of the Dragons Neo – 1014MB

Super Bunny Man – 977MB

Mounted Knights Battle: Medieval Warrior Honor Simulator – 858MB

Visa Control: USA Border Simulator – 841MB

Angry Neighbor Simulator – 686MB

Monpic: The Hatchling Meets a Girl – 619MB

Mechanic Supermarket 2024 – 584MB

Check and Slash – 482MB

Extreme City Delivery: Bike Ride Simulator – 474MB

Ichima-san – 471MB

A Good Gardener – 410MB

Matsuro Palette – 408MB

4×4 Adventure: Rocky Pathways – 386MB

Anime Girls Wasteland Shootout – 378MB

ATV Stunt Racing: Extreme Offroad Simulator – 373MB

Hakkakudoku – 202MB

Shanghai Mahjong Solitaire Premium II – 134MB

Eggconsole Ys MSX2 – 50MB