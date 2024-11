Marvelous (XSEED) lance les promotions via l’eShop Nintendo Switch. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire qui propose des cartes eShop à prix réduits.

– Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed – €8.99 (prix de base : €19.99)

– BurgerTime Party – €4.99 (prix de base : €19.99)

– Corpse Party – €9.99 (prix de base : €19.99)

– Corpse Party: Blood Drive – €7.99 (prix de base : €19.99)

– Deadcraft – €4.99 (prix de base : €19.99)

– Deadcraft Deluxe – €7.99 (prix de base : €19.99)

– Fate/Extella Link – €9.99 (prix de base : €49.99)

– Fate/Extella Link: The Umbral Star – €7.99 (prix de base : €39.99)

– Freedom Planet – €4.49 (prix de base : €14.99)

– Freedom Planet 2 – €20.99 (prix de base : €24.99)

– Gal Metal – €9.99 (prix de base : €24.99)

– Heroland – €4.49 (prix de base : €19.99)

– Knockout Home Fitness – €13.99 (prix de base : €39.99)

– Loop8: Summer of Gods – €9.99 (prix de base : €39.99)

– No More Heroes – €5.99 (prix de base : €19.99)

– No More Heroes 2: Desperate Struggle – €5.99 (prix de base : €19.99)

– Rune Factory 3 Special – €11.99 (prix de base : €39.99)

– Rune Factory 3 Special Deluxe Edition – €14.99 (prix de base : €39.99)

– Rune Factory 4 Special – €5.99 (prix de base : €29.99)

– Rune Factory 5 – €12.49 (prix de base : €39.99)

– Rune Factory 5 Digital Edition – €14.99 (prix de base : €39.99)

– Sakuna: Of Rice and Ruin – €14.99 (prix de base : €29.99)

– Senran Kagura Peach Ball – €5.99 (prix de base : €29.99)

– Silent Hope – €11.99 (prix de base : €39.99)

– Story of Seasons: A Wonderful Life – €19.99 (prix de base : €39.99)

– Story of Seasons: Friends of Mineral Town – €7.99 (prix de base : €39.99)

– Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – €11.99 (prix de base : €39.99)

– Story of Seasons: Pioneers of Olive Town + Expansion Pass Set – €16.49 (prix de base : €54.99)

– Trinity Trigger – €19.99 (prix de base : €39.99)