Tout au long de l’emblématique Batman: Arkham Trilogy, devenez le protecteur ultime de Gotham City.

Affrontez les célèbres super-vilains de l’univers DC : le Joker, l’Épouvantail, Poison Ivy et bien d’autres dans Batman : Arkham Asylum. Plongez dans l’ombre de Batman : le monde ouvert d’Arkham City, le nouveau « repaire » à sécurité maximale pour les voyous, les gangsters et les stratèges du crime les plus fous. Dans Batman : Arkham Knight, conclusion épique de la trilogie, parcourez les rues de Gotham et affrontez la menace ultime.

Il y a un peu plus d’un an, Rocksteady avait annoncé que la trilogie Batman Arkham arriverait sur Nintendo Switch. La trilogie est finalement sortie sur la console hybride de Nintendo plus tard dans l’année. Depuis, sans surprise, il n’y avait pas beaucoup de nouvelles concernant la trilogie. Le lancement s’est fait assez discrètement. Eh bien, ce n’est plus le cas. Bien que Rocksteady n’ait pas fait d’annonce officielle à ce sujet, on a découvert que les jeux de la trilogie peuvent désormais être achetés individuellement sur l’eShop de la Nintendo Switch. Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City et Batman Arkham Knight sont disponibles à l’achat sur l’eShop pour 24,99€ chacun.