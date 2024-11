Voici une annonce de la part de l’équipe de développement. Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 8.11.0.

■ Ajout de l’aptitude permettant d’assigner des accessoires de renfort à plusieurs héros en même temps

L’aptitude permettant d’assigner des accessoires de renfort à plusieurs héros en même temps a été ajoutée !

Amusez-vous en assignant des accessoires assortis à des héros ayant reçu des essences de renfort !

Tout comme les accessoires normaux, les accessoires de renfort peuvent être équipés en sélectionnant « Assigner accessoires » dans la section « Attributs/équipement » du menu « Alliés ».

Lorsque vous sélectionnez l’accessoire de renfort de votre choix dans le menu « Sélectionner accessoire », vous pouvez assigner le même accessoire de renfort à un maximum de 10 héros en même temps. Note : seuls les héros ayant reçu des essences de renfort peuvent être équipés d’accessoires de renfort.

■ Ajout de nouvelles aptitudes pour certains héros mythiques

Parmi les héros apparaissant dans les focus « Remix héros légendaires et mythiques », Thórr, Divinité guerrière, et Ótr, Frère du roi, obtiennent de nouvelles aptitudes.

○ Nouvelles aptitudes

・ Aptitude B

Maintien garde 4

Inflige Vit/Déf -4 à l’ennemi pendant le combat. Réduit les dégâts des attaques pendant le combat et des aptitudes spéciales à effet de zone de X % (aptitudes spéciales des striges exclues ; à chaque tour, si l’ennemi initie le combat lors du premier combat de l’unité, X = 60 ; dans le cas contraire, X = 30).

Non compatible :

・ Aptitude C

Briseur d’univ. +

Les alliés à 2 cases ou moins de l’unité peuvent se déplacer jusqu’à une case située à 2 cases ou moins de l’unité. Confère Atq/Déf/Rés +5 et compteur -1 à l’unité par attaque (s’il y a plusieurs effets similaires, seul le plus puissant s’applique), et confère compteur -2 à l’unité avant sa première attaque pendant le combat. Confère Atq/Déf/Rés +4 et compteur -1 par attaque aux alliés à 3 cases ou moins de l’unité (s’il y a plusieurs effets similaires, seul le plus puissant s’applique), et confère compteur -1 à ces alliés avant leur première attaque pendant leur combat. Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・ Aptitude spéciale

Projectile brutal +

Délai : 3

Au début des tours 1 à 4, confère compteur -3 à l’unité. Si l’aptitude spéciale se déclenche, augmente les dégâts à hauteur de 50 % de la Déf de l’unité ou de l’ennemi en fonction de celle qui est la plus élevée. Si l’aptitude spéciale de l’unité ou de l’ennemi est prête ou qu’elle s’est déclenchée avant ou pendant ce combat, réduit les dégâts de la prochaine attaque de l’ennemi de 40 % (une fois par combat ; aptitudes spéciales à effet de zone exclues). Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・ Aptitude A

Percée Atq/Déf

Si l’unité ou l’ennemi initie le combat après s’être déplacé sur une case différente, confère Atq/Déf +6 et Atq/Déf +X à l’unité pendant le combat (X = nombre de cases parcourues depuis le point de départ jusqu’au point d’arrivée par celui qui a initié le combat ; 4 maximum), et si l’unité initie le combat, réduit les dégâts des attaques de l’ennemi de X ×3 pendant le combat (aptitudes spéciales à effet de zone exclues). Si l’aptitude spéciale de l’ennemi est activée par les attaques ennemies, les dégâts infligés à l’unité sont réduits de X ×3 pendant le combat (aptitudes spéciales à effet de zone exclues).

Non compatible :

Thórr, Divinité guerrière, et Ótr, Frère du roi, ont de nouvelles armes à améliorer. Consultez la section intitulée « Ajout de nouvelles armes et de nouvelles améliorations » pour en savoir plus.

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 8.11.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 11 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 11 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/12/2024 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 11 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 8.11.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 10 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 8.11.0.

■ Ajout de nouvelles armes et de nouvelles améliorations

Au rang 5★, l’héroïne suivante peut obtenir une nouvelle arme qui lui sera réservée.

Pique des cieux

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Díthorba, Chevalier incisif

・ L’arme ci-dessus peut être améliorée dans l’atelier d’armement après avoir été obtenue.

・ Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section « Entraînement » du menu « Alliés » et sélectionnez « Enseigner aptitudes ».

Les armes suivantes peuvent être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Auréole

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Guinivere, Princesse de Biran

Hache de Talrega

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Jill, Ch. dragon féroce

Lofnheiðr auto.

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Ótr, Frère du roi

Mjölnir divin

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Thórr, Divinité guerrière

Arc de survie

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Shamir, Archère solitaire

Serre de pirate

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Tibarn, Pirate sans navire

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Ajout de nouveaux événements souvenir dans le Voyage en duo

○ Ajout de nouveaux événements souvenir.

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Tour de soin (A/D) : niveau 13

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Les marionnettes ne pleurent pas » de Fire Emblem: New Mystery of the Emblem et « La vengeance sonne » de Fire Emblem Fates.

■ Mise à jour de Duels d’invocateurs

○ Vous pouvez augmenter votre niveau de faveur jusqu’à atteindre 4 900.

Cela sera mis en place à partir de la saison commençant le 12/11/2024 7:00(UTC)

■ Graals héroïques

Les héros suivants peuvent être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Nils, Mélodie hivernale

・ Marni, Imbue d’elle-même

■ Autres modifications

○ Des problèmes mineurs affectant Veine divine (glace) dans l’Assaut de Mjölnir ont été résolus.

Lors d’une bataille du bouclier dans l’Assaut de Mjölnir, le héros qui se trouve dans l’emplacement de gauche d’une équipe de défense, ayant le rôle Raid, ne peut pas être attaqué par les ennemis.

Avant la mise à jour, nous avions détecté un problème faisant qu’un héros ayant le rôle Raid pouvait être attaqué par un ennemi si le héros se trouvait sur une case affectée par Veine divine (glace).

Après le lancement de la mise à jour, même si un héros se trouve sur une case affectée par Veine divine (glace), les ennemis ne pourront pas l’attaquer.

○ Nous avons corrigé un problème pouvant entraîner un calcul incorrect dans les pronostics de combat lorsque l’aptitude spéciale Dépassement de Sigurd, Guerre Sainte, est activée.

Dans le cas où un ennemi ciblé par une attaque ou un ennemi à proximité à portée de l’attaque aurait une aptitude affectant le combat de différentes manières en fonction des PV des alliés à proximité lorsque l’aptitude Dépassement était utilisée pour attaquer l’ennemi ciblé et les ennemis à proximité, cet effet n’était pas pris en compte dans les pronostics de combat.

Après le lancement de la mise à jour, les pronostics de combat restent inchangés, que le cas expliqué ci-dessus se produise ou non.

○ Ajustements d’illustrations de Panette, Cogneuse classe.

Toutes les poses illustrées de Panette, Cogneuse classe, ont été ajustées comme suit :

■ Ancienne version

■ Nouvelle version

○ Ajustements d’illustrations de Fjorm, Duo glacial.

L’une des poses illustrées de Fjorm, Duo glacial, a été remplacée.

■ Ancienne version

■ Nouvelle version

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour ! Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes