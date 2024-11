Une nouvelle bande-annonce pour le jeu Tortues Ninja – Le destin de Splinter (notre test ici) a été publiée. Bien que courte, elle met l’accent sur le nouveau matchmaking du mode multijoueur. Mais ce n’est pas tout : un nouveau mode Défi est également prévu, qui mettra les fans à l’épreuve « au-delà du défi actuel qui consiste à battre Shredder ».

Un DLC est prévu pour Teenage Mutant Ninja Turtles : Splintered Fate. Nous n’avons pas encore tous les détails, mais au moins pour le premier épisode, il inclura « l’un des plus proches alliés des Tortues en tant que personnage jouable » ainsi qu’un nouvel environnement, une nouvelle narration et de nouveaux ennemis. Une nouvelle histoire TMNT originale et un tout nouveau chapitre ont également été évoqués.