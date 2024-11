G.I. Joe: Wrath of Cobra débarque sur Switch le 21 novembre 2024 ! Ce jeu de type beat ’em up rétro est développé par Maple Powered Games et édité par Freedom Games, et plonge les joueurs dans l’univers intemporel de G.I. Joe. La date de sortie a été confirmée par une bande-annonce toute récente.

Dans ce jeu, les héros emblématiques de la franchise comme Duke, Scarlett, Snake Eyes, et Roadblock affrontent les forces redoutables de Cobra. Les joueurs traverseront des lieux iconiques tels que Cobra Island, la base secrète sous-marine de Cobra, et d’autres en affrontant Cobra Commander et son dernier plan diabolique.

Les joueurs disposent d’un arsenal complet d’armes et d’explosifs pour vaincre les ennemis tels que les Troopers, Ninja Vipers, et la Crimson Guard. Chaque personnage possède des capacités spéciales et des combos puissants, tandis que l’esquive et le contre seront essentiels pour inverser le cours des batailles.

Le jeu propose une coopérative en ligne ou locale pour jusqu’à quatre joueurs, en mode Histoire ou Arcade. Les graphismes en pixel art dessinés à la main et les cinématiques de style cartoon offrent une immersion totale, tandis que la bande-son arcade est signée par le compositeur Tee Lopes (Sonic Mania, TMNT Shredder’s Revenge) et le chanteur Johnny Gioeli de Crush 40 (Super Smash Bros. Ultimate)

