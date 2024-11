9 /10

Vampire Survivors: Ode to Castlevania est un DLC quasi-parfait. Avec vingt nouveaux personnages, une nouvelle carte immense et des armes à ne plus savoir quoi faire pour seulement quatre euros, nous avons un complément qualitatif qui assouvira (peut-être) votre soif de Vampire Survivors. Nous vous recommandons cet ajout que vous soyez fans ou non de Castlevania.