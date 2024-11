Lors de sa sorite en 2012, Lollipop Chainsaw avait connu un accueil discret et quelque peu mitigé en termes de ventes.

L’équipe derrière le jeu semblait pourtant convaincue qu’il avait un plus grand potentiel, ce qui les a poussés à remanier le titre: cela nous a menés à la sortie de Lollipop Chainsaw RePOP il y a un peu plus d’un mois et il semble que cette fois-ci, le titre ait reçu un accueil beaucoup plus chaleureux.

Bien que les détails spécifiques des ventes n’aient pas été partagés, Dragami Games a révélé que les ventes de Lollipop Chainsaw RePOP ont largement surpassé leurs attentes. Extreme, la société mère de Dragami Games, est si satisfaite des résultats qu’elle a révisé à la hausse ses prévisions annuelles pour tous les indicateurs, incluant une augmentation projetée de 5,9 % des ventes nettes et de 52,1 % du bénéfice net.

Dans Lollipop Chainsaw RePOP, Juliet, une pom-pom girl issue d’une famille de chasseurs de zombies, utilise sa fidèle tronçonneuse pour découper des morts-vivants ! Grâce aux nouvelles fonctionnalités de RePOP, avec une action de tronçonneuse plus rapide et un mode tir automatique pour son blaster, l’action ne ralentit jamais jusqu’à la fin ! Ce n’est pas seulement le gameplay qui a été amélioré, les visuels et la bande-son ont également été rehaussés ! Ne manquez pas cette aventure de chasse aux zombies sans pareil !