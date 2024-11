Tombi! Special Edition est sorti le 1er août 2024 sur Nintendo Switch pour 19,99 € sur l’eShop. Il a été développé et édité par Limited Run Games. Tombi!, ou Tomba! pour les Japonais, a été initialement développé en 1997 sur PS1, par Whoopee Camp et édité par Sony Computer Entertainment.

Whoopee Camp, fondée en 1996, n’a réalisé que les deux jeux de la série Tombi!, avec Tokuro Fujiwara, connu pour la création des séries Ghosts ‘n Goblins et Mega Man. L’entreprise a fermé ses portes en 2000 en raison des ventes insuffisantes de Tombi! et Tombi! 2. Si Whoopee Camp apparaît dans les crédits de l’édition spéciale, c’est pour rendre hommage au travail accompli à l’époque et parce qu’ils ont aidé à la conception de cette édition.

Limited Run Games est une société américaine fondée en 2015 par Josh Fairhurst et Douglas Bogart. Basée à Cary, en Caroline du Nord, elle se spécialise dans la publication et la distribution de jeux vidéo physiques en éditions limitées.

Chaque jeu édité par Limited Run Games est officiellement licencié, hautement collectionnable et imprimé en quantité restreinte. Leur objectif est de préserver les jeux vidéo qui sont souvent uniquement disponibles en version numérique.

Limited Run Games a élargi son activité pour inclure des jeux rétro et des éditions de collection afin de préserver des licences disparues. Malheureusement, pour nous, Européens, toute commande effectuée auprès de cette société basée aux États-Unis, vous obligera de passer par la douane, ce qui augmente considérablement le prix.

Plateformer tu seras, histoire simpliste tu auras

L’histoire se déroule dans un univers où des cochons maléfiques perturbent la paix mondiale. Chaque leader de ces cochons a obtenu des pouvoirs mystiques qu’ils utilisent pour semer le chaos dans les différents villages. Vous incarnez Tombi, un jeune garçon sauvage aux cheveux roses et vêtu d’un caleçon vert. Il mène une vie paisible jusqu’à ce qu’un groupe de méchants cochons vole des marchandises près de chez lui. Après un échec cuisant pour arrêter ces voleurs, Tombi découvre que son précieux bracelet, un héritage de son grand-père, a disparu. Sans hésiter, Tombi se lance à la recherche des vilains petits cochons pour récupérer son précieux héritage.

L’histoire, bien que simple, est magnifiquement illustrée par une cinématique rappelant de nombreux animés japonais. Ce n’est pas tant la recherche du bracelet qui va étoffer le scénario, mais plutôt le monde où se déroule l’aventure, appelé « les îles perdues ». Elle est composée de plusieurs îles situées au milieu de l’océan et inconnues de tous sauf de leurs habitants, ce monde regorge de PNJ avec qui discuter, chacun partageant de nombreuses informations. Chaque lieu regorge de décors uniques qui marqueront les esprits, vous reconnaîtrez toujours l’endroit où vous vous dirigez. Il ne sera pas toujours évident de trouver la solution pour accéder à la suite de l’aventure, mais la solution est toujours à portée de main ; il faudra bien y réfléchir.

C’est un shonen où il faut sauter et lancer ses adversaires

Le côté RPG/aventure et plateformer amène deux phases de jeu. Lorsque vous êtes dans un village, vous êtes en vue latérale, ce qui vous permet de courir et d’interagir avec les PNJ et les objets environnants. En revanche, dans les zones d’actions, vous serez aux cœurs de l’action, mais vous pouvez toujours trouver des PNJ. Tombi peut sauter, escalader des murs, attraper ses ennemis en leur sautant dessus, escalader des murs et les lancer dans la direction voulue. Il dispose également d’une arme qu’il peut utiliser pour assommer ou tuer ses adversaires, selon le nombre de coups portés.

Vous avez accès à un inventaire contenant tous les objets récupérés au cours de l’aventure. Ces objets peuvent être utilisés auprès des PNJ, dans certains lieux, ou sur des objets interactifs afin d’obtenir de nouveaux objets en récompense. Cet inventaire sert également à équiper Tombi avec des armes et des caleçons trouvés au cours de l’aventure donnant des capacités supplémentaires à Tombi !

Pour obtenir ces objets, vous devrez ouvrir des coffres ou les recevoir des villageois. De nombreux coffres sont dispersés tout au long du jeu, et certains ne pourront pas être ouverts dès le début de l’aventure ; vous devrez d’abord obtenir un objet spécifique.

Au-delà des phases de plateforme, où vous attrapez divers ennemis pour les lancer dans toutes les directions, vous utiliserez l’inventaire pour résoudre certaines énigmes. Rien de trop complexe, ces énigmes ne représentent pas un défi majeur. Le véritable défi réside dans l’exploration, puisque Tombi! est un jeu 2.5D qui permet d’interagir avec le décor. Vous pourrez sauter sur un mur pour l’escalader, soit en face de vous, soit en arrière-plan. Il faudra toujours être attentif à ce qu’il se passe derrière pour ne pas bloquer votre progression bêtement. L’interaction avec l’arrière-plan est omniprésente et est très bien exploitée tout au long de l’aventure.

Nous n’en avons peu parlé, mais les ennemis ont tous un pattern différent et il faudra bien apprendre pour éviter de perdre nos PV. Les vilains cochons ont une IA qui les fait se comporter différemment selon leur environnement, ça permet d’éviter la répétition quand on les affronte. Il y a évidemment des boss contre les leaders des vilains cochons, mais ils sont tous très similaires. Le cochon vous attaquera pendant que vous essayez de l’attraper pour l’envoyer dans un sac pour le sceller et ça sera la même chose pour tous, juste qu’ils seront des lieux différents.

C’est si bien, mais ça peut être si court

Tombi! est relativement court, surtout si vous connaissez le jeu. Le but du jeu est de résoudre des événements obligatoires pour certains et optionnels pour d’autres, elle permet de faire progresser l’histoire. Il peut s’agir de trouver le vieux sage qui demande de lui ramener des poussins comme d’ouvrir la porte qui sourit, ça vous donnera des AP qui serviront eux-mêmes à débloquer des objets ou autre si vous atteignez un certain nombre de AP. Pour terminer l’aventure principale, il faudra à peu près 8h, 10h pour le 100% ça reste approximatif car ça dépendra de vos compétences en exploration, à résoudre des énigmes et à affronter divers monstres.

La musique est une masterclass

Le jeu comprend 50 musiques remasterisées, auxquelles s’ajoute la bande sonore originale, portant ainsi le total à 100 morceaux. Comme l’a expliqué l’une des compositrices, la musique est principalement destinée à un jeune public, d’où son ton majoritairement joyeux. Chaque lieu possède sa propre ambiance sonore, allant de mélodies enjouées pour des moments paisibles à des thèmes plus sombres, illustrant des obstacles tels qu’une tempête. Le sound design est extrêmement riche : chaque élément rencontré émet au moins un son distinct. Il accompagne parfaitement la nature du jeu, qui se présente comme un « dessin animé » et accentue son aspect cartoonesque, renforçant l’immersion et le plaisir de jeu.

C’est vieux, ça marche un peu, mais on pourrait faire mieux

Il est difficile de qualifier ces graphismes d’intemporels, car les modèles des ennemis et celui de Tombi ont pris un coup de vieux. Cependant, les décors restent relativement beaux et le design des personnages est marquant. Le jeu est particulièrement compétent pour transmettre au joueur les informations sur ce qu’il doit ou ne doit pas faire. Les animations, que ce soit en jeu ou pendant les cinématiques, sont plutôt réussies.

Tous les personnages sont très expressifs dans leurs comportements, ce qui rend le jeu beaucoup plus vivant et presque regrettable de balancer les ennemis contre un mur. Dans l’ensemble, le jeu garde un certain charme qui peut ne pas plaire à tout le monde, mais il serait dommage de s’arrêter à cela, car le jeu a beaucoup plus à offrir.

Les différences entre la version originale et la version Special Edition

Il y a quelques ajouts relativement importants, la bande-son a été entièrement refaite, la possibilité de sauvegarder à tout moment, un système de rebouclage et de galerie d’images. Le contenu le plus intéressant sont les interviews de l’équipe originale de développement, la possibilité d’écouter la version originale et réarrangée de la musique. Pour le gameplay, la possibilité de sauvegarder à tout moment évite les allers-retours pour sauvegarder à des panneaux spécifiques et le système de rebouclage permet de revenir en arrière sur une action qu’on aurait malencontreusement ratée.

Ce ne sont pas des gros ajouts, mais ça reste intéressant pour les plus passionnés en sachant qu’un disque officiel de Tombi! coûte plus de 200€ comparée à cette version dématérialisée qui coûte 19,99€.

Tombi ! Édition spéciale est une version remasterisée du célèbre jeu de plateforme sorti initialement en 1997, la sauvegarde à n’importe quel moment, un système de rebouclage et une nouvelle bande-son plus la galerie d’images provenant des versions américaines, japonaises et européennes.