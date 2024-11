Marvelous Europe a confirmé aujourd’hui que l’entreprise publiera Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation en Europe et en Australie. Actuellement en développement par Edelweiss, les créateurs de l’indie à succès Sakuna: Of Rice and Ruin, mélange d’action-plateforme et de simulation de culture du riz, ce titre est la première entrée d’une franchise Sakuna en expansion. Le jeu racontera une histoire dérivée centrée sur la brillante Princesse Kokorowa, amie proche de Sakuna, qui est une déesse de haut rang veillant sur les rouages et les inventions depuis son domaine céleste.