L’édition physique sera bientôt disponible pour les consoles.

Petit Island, l’adorable jeu d’exploration narrative édité par SOEDESCO® et développé par Xelo Games, est désormais disponible sur Nintendo Switch, Steam, PlayStation®5 et Xbox Series X|S. Jetez l’ancre dans ce paradis tropical ensoleillé et rejoignez la féline aventurière Lily dans une quête réconfortante pour découvrir les souvenirs oubliés de son grand-père bien-aimé.

L’édition physique de Petit Island sera disponible à une date ultérieure. Les joueurs désireux d’obtenir leur exemplaire peuvent le précommander dès maintenant auprès de divers détaillants, tels qu’Amazon PlayStation®5 , Nintendo Switch , Xbox Series X|S ou Steam .