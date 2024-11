C’est presque irréel, mais la franchise Horizon de PlayStation débarque officiellement sur la Nintendo Switch grâce à LEGO Horizon Adventures, un jeu d’aventure coopératif en local et en ligne, co-développé par Guerrilla et Studio Gobo. Le jeu est également disponible sur PS5, ce qui a bien sûr donné naissance à des vidéos comparant les versions Switch et PS5. Ces vidéos permettent d’examiner les différences en termes de graphismes, framerate, résolution, et bien plus encore.

Dans un futur lointain, le monde est constitué de briques LEGO et d’incroyables machines semblables à des dinosaures parcourent la Terre. Aloy, l’héroïne principale, est découverte dans une grotte alors qu’elle est bébé et est élevée par Rost, un chasseur aguerri qui lui enseigne les rudiments de la survie. Un jour, Aloy part en quête pour découvrir son véritable destin. Guidée par un hologramme vieux de mille ans d’une scientifique nommée Elisabet, elle devra affronter Helis, le chef d’un groupe de fanatiques adorateurs du soleil, dévoués à une Ancienne Malveillance entourée de mystère. Et ce n’est que le début : Aloy et ses amis vivront une aventure qui les mènera à travers les montagnes les plus hautes et les chaudrons les plus profonds, recréés avec soin en éléments LEGO.

Choisissez votre propre aventure ou partagez le plaisir avec un autre joueur grâce à un mode coopératif, que ce soit en local ou en ligne. LEGO Horizon Adventures a été conçu pour permettre à deux joueurs de jouer ensemble sans écran divisé, offrant ainsi une expérience idéale pour renforcer les liens entre famille et amis.

Le jeu regorge également d’activités amusantes autour des briques LEGO. Par exemple, vous pouvez transformer le village de Mother’s Heart en le décorant de façons originales, ce qui permet de débloquer des bâtiments LEGO uniques et des ornements. De plus, vous pourrez habiller vos amis avec des tenues hilarantes pour encore plus de fun !